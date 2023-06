Luego de que el presidente Luis Abinader revelara que su esposa, Raquel Arbaje, y sus tres hijas, estaban en desacuerdo con que él se reelija para buscar gobernar la República Dominicana por otros cuatro años, Milagros Ortiz Bosch le envió un mensaje a la primera dama.

Y es que, durante una entrevista en el programa «El Día«, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) le manifestó a Arbaje que no existe vacuna contra los ciudadanos que tienen la vocación de servir a la nación.

«Yo le tengo que decir a Raquel una cosa que no le va a gustar, pero yo los quiero tanto a ellos y a las niñas (…) Los que tienen la vocación de servicio al país y tienen que estar en un momento en que pueden ayudar, no existe vacuna contra eso. No hay como ponérsela a una persona (…) yo he intentado y no pude», dilo Ortiz Bosch de manera jocosa a la esposo de Abinader.

Se recuerda que Arbaje afirmó ayer miércoles que apoyará la decisión del gobernante con relación a inscribe como precandidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para participar en los comicios presidenciales de 2024.

“Lo que él decida lo apoyaré”, escribió en Twitter la esposa del mandatario, en respuesta a una usuaria que le comentó: «¿Usted se imagina que usted no deje al presi aspirar más y que este pueblo se vuelva a equivocar y que los saqueadores vuelvan y no le dejen nada a las próximas generaciones? ¡Cuando el mal asecha, los buenos deben mantenerse y firmes!».

Lo que dijo Abinader

El presidente Luis Abinader expresó a principio de semana que si sometiera a votación en su casa el tema de su posible reelección, obtendría un voto nulo y tres en contra.

“Si someto esa votación en mi casa, está Raquel y nuestras tres hijas, ahí sacaría un voto nulo, o sea que no votaría y tres en contra… Una que no, que no vota, que dice que lo que yo haga y dos están en contra, bueno dos y Raquel”, manifestó el jefe de Estado en el programa «Esta noche Mariasela», que se transmite por Color Visión (canal 9).

Dijo que el desacuerdo de «su mujeres», corresponde a que no es fácil ser presidente de la nación caribeña.

Abinader aseguró que será antes de finalizar agosto, cunado de a conocer su decisión.

«Es una decisión muy difícil y que tiene su pro y obviamente como todo tiene su contra, yo obligatoriamente tendré que decirlo, hay una fecha límite antes de agosto tendré que decirlo”, expresó.

Seguir leyendo:

“Lo que él decida lo apoyaré”, dice Raquel Arbaje sobre reelección de Abinader

Yiraldy a peledeístas que critican su petición a Raquel Arbaje de animar Abinader por reelección