A inicios de julio de este año, el vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, solicitó a la directora General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, revelar los 276 expedientes de presuntos actos de corrupción.

A esto, Ortiz Bosch respondió: «La pueden pedir por una decisión judicial, pero no se la voy a dar. Y no se la voy a dar por lo siguiente: aquí está la Ley 133 Orgánica del Ministerio Público. Y dice en el artículo 11 que ‘la fase de la investigación no es pública para los terceros'».

«Estoy obligada a cumplir con la información, pero estoy obligada a cumplir con las leyes. ¿Usted tiene ese afán? Vaya al Tribunal Superior Administrativo», aconsejó la directora de Ética durante una entrevista con la periodista Nuria Piera.

A esto, Lorenzo reiteró que la opinión pública tiene derecho a conocer esos nombres.

Este lunes, el presidente Luis Abinader dijo que del 2020 a la fecha, Gobierno, vía la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), ha enviado 287 expedientes al Ministerio de Administración Pública (MAP) por corrupción y faltas éticas.

Así lo reveló este lunes el presidente Luis Abonader durante La Semanal con la Prensa, en el Palacio Nacional, donde indicó que los casos representan faltas administrativas, abuso de poder, acoso, maltrato laboral, nepotismo y duplicidad de funciones.

«Cualquier denuncia o infomación sobre casos de corrupción, haga la denuncia y nosotros vamos a responder; no importa contra quién sea», aseveró Abinader. Añadió que hay casos que se han enviado al Ministerio Público, «y lo hemos probado».