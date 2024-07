Oscar D’León asegura que quiere seguir cantando «80 años más»

San Juan, 18 de Julio (EFE).- El veterano salsero venezolano Oscar D’León, conocido como ‘El sonero del mundo’, asegura en una entrevista con EFE que a sus 81 años aún no cuenta con planes de retirarse y quiere seguir cantando «80 años más».

“Yo me retiro cuando el público lo decida o el mismo destino. Yo quiero seguir cantando si quieren 80 años más, y me preparo para seguir con vitalidad y buena salud”, asevera D’León que tras actuar en España y en Chile, homenajeará a la legendaria orquesta Fania All Star en los Premios Juventud, en San Juan.

El salsero y bajista rememora los conciertos que realizó con la agrupación, dirigida por el fenecido músico dominicano Johnny Pacheco y en el que participaron otros legendarios cantantes como Celia Cruz, Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, Roberto Roena, Ray Barretto e Ismael Miranda, entre otros.

“Fueron muchas anécdotas que vivimos. Afortunadamente, quedan muchos de los que pertenecieron a La Fania y otros que lamentablemente se han ido, pero el espíritu de los que quedan pues hace que tenga relevancia el nombre de La Fania”, subraya D’León.

Pacheco, Cruz o el también fallecido legendario pianista y compositor Larry Harlow serán algunos de los miembros de La Fania All Star a los que D’León, también conocido como ‘El león de la salsa’, elogiará con “sorpresas, muchas sorpresas” en el escenario de los Premios Juventud, que se llevará a cabo el 25 de julio en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

Cuba, su mayor influencia

El intérprete de ‘Llorarás’, ‘Siéntate Ahí’ y ‘Mata Siguaraya’ afirma que la música cubana es la que más ha impactado en el desarrollo de su exitosa trayectoria, y menciona a artistas cubanos como Miguelito Valdés, Orquesta Aragón, Alvarito Díez y La Sonora Matancera.

“La inspiración mía, siempre el punto de partida o el punto de lanza, fue la de Cuba, sin dejar atrás la de Puerto Rico”, apunta D’León, agregando que significó mucho para él actuar en Cuba en el año 1983, por lo que aún anhela volver a presentarse ante el público cubano con el género de la salsa que le “ha aportado todo».

“El ser reconocido mundialmente, yo tengo que agradecerle mucho, empezando por lo que es la música cubana que fue la que me dio esa posibilidad porque desde niño escuché la música cubana”, destaca sobre la salsa Oscar Emilio de León, nombre de pila del cantante.

Salsero emergente- “auténtico y sincero”

‘El sonero del mundo’, ganador de un Grammy, tres Grammys Latinos y un Latin Grammy a la ‘Excelencia Musical’, aconseja a los jóvenes que estén haciendo sus primeros pinitos en el género musical de la salsa que sean “auténticos y sinceros” con sus creaciones y disfruten de ellas para que lleguen al público “como se le envía, con amor».

Asimismo, exhorta a los salseros principiantes que conozcan y aprendan bien el género para poder disfrutar de algo “tan divino que erradica cualquier tristeza del ser humano».

“Si tienen esa vena de composición de jóvenes, pues que sigan insistiendo porque no todo lo vas a pegar, pero el día que pegas uno, arrastras todo lo que hayas hecho, entonces no hay que desesperarse, hay que seguir”, alecciona el cantante que insta así a los más jóvenes a perseguir sus sueños.

D’León relata que su mujer es su “reina”, que le ayuda a gestionar sus redes sociales y que juntos tratan de dar lo mejor de sí en cada proyecto.

“Hay muchas cosas por hacer, pero no pienso en eso, pienso en dar lo mejor de mí en la tarima y fuera de ella con mis pasos bien marcados para no caer en errores”, sentencia el artista que es capaz de tocar 7 horas consecutivas un repertorio de más de 400 temas.