El oso hormiguero rescatado el pasado lunes mientras cruzaba una calle en Verón, provincia La Altagracia, será exhibido al público en el Parque Zoológico Nacional, posiblemente, la próxima semana.

Así lo adelantó el Nayib Emilio Aude Díaz, director del parque, quien dijo que se desconoce la procedencia del animal, ya que no existe un registro en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre el ingreso del vermilinguo al país.

En ese sentido, Aude Díaz indicó que se presume que el oso llegó al país de contrabando o de polizón. «Es una especie no es endémica del país. Llegó, no se puede liberar, entonces, la persona que lo encontró se comunicó con Medio Ambiente y el Zoológico y voluntariamente lo entregó y estamos en busca de su pareja», dijo.

El director apuntó que el animal llegó deshidratado, con poco peso corporal y muy estresado, por lo que fue sometido a un proceso de recuperación, en cuarentena. «Ya se está recuperando», aseveró.

¿Qué se sabe sobre los osos hormigueros?

Los osos hormigueros y los perezosos son mamíferos únicos que pertenecen al orden Pilosa, que se encuentra principalmente en los hábitats subtropicales y tropicales de América del Sur y Central.

Este orden incluye varias especies de osos hormigueros, como el oso hormiguero gigante y el oso hormiguero menor, conocidos por sus cabezas alargadas, bocas tubulares y lenguas especializadas, ideales para alimentarse de hormigas y termitas.

¿Por qué son importantes los osos hormigueros?

Todas las especies de osos hormigueros desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio de sus ecosistemas, controlando las poblaciones de insectos, en particular hormigas y termitas.

Su dieta especializada ayuda a controlar las poblaciones de plagas, previniendo el sobrepastoreo y posibles daños a la vegetación.

Al influir en la distribución y abundancia de insectos, los osos hormigueros contribuyen indirectamente a la salud y estabilidad de sus hábitats.

Además, los singulares hábitos alimentarios de los osos hormigueros ayudan a airear el suelo. Al excavar en busca de insectos, promueven el ciclo de nutrientes y mejoran la salud general del suelo.

Su presencia resalta la interconexión de las especies dentro de un ecosistema y enfatiza la importancia de la biodiversidad para mantener el equilibrio ecológico.