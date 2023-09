Un oso negro tuvo un sorprendente acercamiento con una familia que pasaba un rato de esparcimiento en el parque Chipinque, San Pedro Garza García en Nuevo León, México.

Por medio de un video que se viralizó rápidamente se dio a conocer la escena que causó revuelo en redes sociales. La grabación muestra a una mujer que intenta mantener la calma y abraza a un niño, mientras el oso engulle apresurado el almuerzo que tenían frente a ellos.

Al parecer la familia estaba comiendo enchiladas y tacos en medio de una zona de juegos del parque, cuando de pronto el mamífero de gran tamaño apareció, saltó a la mesa y se fue directo a los platos. La señora y el menor de edad permanecieron petrificados cerca de dos minutos a pocos centímetros del oso negro. El cual se concentró únicamente en los alimentos y de vez en cuando olía al niño.

El animal medía más de un metro, su complexión era delgada, sin embargo, estaba bastante hambriento, pues se terminó toda la comida de los tres platos que había llevado la familia.

Usuarios en la red social X (antes Twitter), reconocieron a la mujer por la manera en que mantuvo la calma y tranquilizó a quien probablemente se trataba de su hijo, pues la señora abrazó al pequeño y le cubrió los ojos para que no entrara en pánico. No obstante ella reflejaba miedo en su rostro pero al mismo tiempo guardó la compostura, no se movió ni un centímetro, no emitió sonido alguno, solamente observaba al osezno devorar todo frente a sus ojos.

El videoclip finaliza cuando el animal termina de comer pero continúa olfateando las sobras, por lo tanto no se sabe cómo terminó aquella escena. Se sabe que otro integrante de la familia fue quien grabó todo lo ocurrido, pues tampoco podía hacer nada ya que podría alterar al oso y provocar alguna tragedia.

Durante el videoclip nadie habló, lo que se puede escuchar son los pajarillos alrededor y el oso mientras traga y mastica sus enchiladas.

Internautas reaccionaron con varios comentarios al respecto, “Qué surrealisat es México”, “Grandes humanos. No pensaron en lastimar al animal ni un momento”, “Pobre, tenía hambre”, “Qué valientes”, “Es un oso bebé todavía”, “Excelente manejo de la situación”.

Los avistamientos de osos en el estado de Nuevo León se da con frecuencia, por lo que Protección Civil emitió instrucciones dirigidas a la población reiterando recomendaciones en caso de encontrarse con alguno y así evitar poner en riesgo su vida o la del animal.

“Nuestro estado es tierra de osos y hay que aprender a coexistir con ellos”

En caso de observar uno de estos mamíferos cerca de un domicilio o colonia, se exhorta a la población llamar de inmediato a Protección Civil o bien a Parques y Vida Silvestre.

Protección Civil del Estado: 911 (emergencias)

Parques y vida silvestre: (81) 2033 1218 o (81) 2033-1234. Correo: direccionop.pvs@nuevoleon.gob.mx

Entre las recomendaciones más importantes se encuentran:

No acercarse

No perder la calma

No alimentar al oso

No arrojarle piedras ni objetos

No intentar fotografiarlo

No tomar selfies

No dejar basura a su alcance

No molestarle y alejarse de él lo más posible

