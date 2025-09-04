La Universidad Iberoamericana, Unibe, realizó el acto de investidura del doctor Juan Antonio García Amado, reconocido abogado, jurista y académico español, a quien distinguió con el título de Profesor Honorario, en reconocimiento a su destacada trayectoria y aportes al estudio y desarrollo del derecho en el ámbito internacional.

La ceremonia estuvo encabezada por la rectora, doctora Odile Camilo Vincent, junto a miembros del Consejo Académico y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la universidad. Durante el acto, la rectora expresó que “la comunidad académica de Unibe está de regocijo con la presencia del distinguido maestro y académico, Juan Antonio García Amado, quien cuenta con una hoja de vida que cubre ampliamente el estudio de las ciencias jurídicas, con una sólida formación profesional, científica y académica, que lo hacen un legítimo acreedor del título que hoy le otorgamos.”

El doctor García Amado es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León desde 1994 y cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional.

Ha sido profesor invitado y conferencista en numerosas universidades e instituciones en América Latina y Europa, con publicaciones que abarcan filosofía del derecho, teoría jurídica, ética judicial y derecho y literatura, entre otras áreas. Su obra incluye más de una decena de libros y más de un centenar de artículos publicados en revistas especializadas en distintos países.

José Pérez Gómez, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, destacó su influencia en el pensamiento jurídico contemporáneo y su impacto en la formación de generaciones de profesionales del derecho.

Tras recibir la esclavina, el pin institucional y el diploma que lo acreditan como Profesor Honorario de Unibe, el doctor García Amado ofreció la conferencia titulada “Diálogo de la filosofía del derecho con la judicatura”, en la que compartió reflexiones sobre el vínculo entre la teoría jurídica y la práctica judicial.

Estuvieron presentes en la ceremonia de investidura el doctor Gustavo Batista, consejero delegado de Unibe; la doctora Vhyna Ortega Díaz, vicerrectora académica; la licenciada Grace Cochón Jiménez, vicerrectora administrativa; la doctora Loraine Amell Bogaert, vicerrectora de vinculación e internacionalización; la doctora Aída Mencía Ripley, vicerrectora de investigación e innovación, y la doctora Sagrario Féliz, decana adjunta de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. También asistieron el señor Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura; la señora Ellys Coronado, subdirectora de esta institución; el magistrado Justiniano Montero, presidente del Instituto de Filosofía y juez de la Suprema Corte de Justicia; la magistrada Eunisis Vásquez, directora de Relaciones Internacionales del Instituto y jueza del Tribunal Constitucional; el doctor Héctor Pereyra, decano de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; así como magistrados, jueces, miembros del consejo académico, decanos, directores y otros invitados especiales.

Con esta distinción, Unibe pone de manifiesto su compromiso de fortalecer el intercambio académico internacional y de reconocer a líderes cuyas trayectorias contribuyen al desarrollo del conocimiento y al fortalecimiento de la educación superior.

Acerca de Unibe

Unibe es una comunidad universitaria que promueve una experiencia educativa transformadora y crea conocimiento relevante a través de un modelo de excelencia e innovación, fomentando un liderazgo que impacta la sociedad local y global.

Desde su fundación ha representado un modelo disruptivo de educación superior.

Actualmente, ofrece 17 carreras de grado, tres licenciaturas para adultos: Psicología, Derecho y Dirección y Gestión Empresarial, y un amplio portafolio de programas de postgrado y de educación continua.

