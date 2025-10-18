Otra contribución que Infotep puede darnos

Una sugerencia para Infotep, una entidad educativa que se ha caracterizado por cumplir su misión de educar y formar a los obreros para que desempeñen mejor sus oficios.

En nuestras calles hay, aquí en la Capital y en las 31 provincias con sus respectivos municipios y distritos municipales, miles de personas dedicadas a la preparación y venta de alimentos. Este tipo de negocio ha crecido de manera exponencial, como respuesta a la gran demanda de comidas y bebidas que hay por todas partes.

Pero ocurre que a ojos vista, la mayoría de los propietarios y empleados de esos establecimientos carecen del experticio necesario, de la higiene y de las habilidades indispensables para la manipulación de los alimentos. Estas deficiencias pueden incluir, en algunos casos, a gente que prepara alimentos para los escolares y para los centros hospitalarios.

En estas actividades o negocios, casi siempre pequeños y medianos, deben intervenir los cabildos, las autoridades sanitarias, con el Ministerio de Salud Pública a la cabeza, y el Ministerio de Trabajo.

Pero a nosotros nos parece que previo a la intervención de los mencionados organismos, el Infotep podría hacer una gran contribución con su reconocida capacidad para el entrenamiento laboral de las personas.

Infotep acaba de entrenar, por ejemplo, a personas para que sean cuidadores de ancianos. Una contribución necesaria y estupenda, porque mucha gente hace el trabajo de cuidador con poco o ningún conocimiento sobre el particular. Así puede suceder, nos parece, con los miles de ciudadanos que preparan alimentos para venderlos en las calles.

Ojalá que el eficiente personal de Infotep, con su director a la cabeza, el profesor Rafael Evaristo Santos Badía, abra un espacio para entrenar a estos “cocineros ambulantes” y servidores de comidas. Sobre todo en el aspecto de la higiene, de la manipulación de los alimentos, del uso del agua, etcétera.

Una vez se haga esto, entonces sería el momento para que los cabildos, Salud Pública y el Ministerio de Trabajo entren en acción para hacer cumplir las normativas y obligar a estos trabajadores a ubicarse en lugares adecuados.

Lo necesitamos por nuestra salud y por la estética de nuestras ciudades.