¿Otra indirecta? Así suena “El Jefe”, el nuevo tema de Shakira

Tal y como lo anunció en sus redes sociales, Shakira estrenó oficialmente el video del sencillo que lleva por nombre El Jefe. En esta oportunidad, la barranquillera incursionó en el Regional Mexicano, un género con el que artistas de la talla de Bad Bunny y Maluma ya habían explorado.

El clip comenzó con la barranquillera montada en un imponente caballo de paso, luciendo un total look en color rojo con sombrero y botas a tono. Los acordes de la guitarra acompañan a la perfección el paso del equino, que después se conjuga con el baile regional que protagonizó en la siguiente escena.

En esa parte vemos a una Shakira más suelta, vistiendo una falda de flexos en color negro, con una camisilla en el mismo tono y un sombrero característico de esta región del norte de México. Allí, uno de los vocalistas de Fuerza Regida, agrupación que decidió unirse a la colombiana en esta nueva entrega musical, da la apertura a la actuación musical de la colombiana.

En los adelantos que entregó la barranquillera en su cuenta de Instagram, se pudo ver cómo se camufla nuevamente con atuendos que evocan a los charros mexicanos en versión norteña. Además, con un imponente enterizo en color rojo, montando sobre un caballo de paso fino, Shakira dejó claro que “la jefa” es colombiana y nacida a las orillas del Magdalena.

La barranquillera en esta oportunidad buscó el apoyo de la agrupación estadounidense de regional mexicano Fuerza Regida, con la que creo un match perfecto entre el pop y el género que se está tomando los listados de música más importantes.

La canción muestra algunos apartes entre sus diferentes planos, de lo que sufren los inmigrantes latinoamericanos al intentar cruzar la frontera con los Estados Unidos. Esto, de acuerdo con un plano en el que se ve la red de trenes conocida como La Bestia, que se encarga de suministrar diversos insumos en México. El también llamado Tren de la muerte es retratado en el video con miles de inmigrantes en su superficie, entre los que se encuentran los integrantes de la banda mexicana y Shakira.

“Este tren es ampliamente conocido por llevar migrantes provenientes en su mayoría de Sudamérica y que pretenden llegar a Estados Unidos”.

El clip, que en menos de una hora de haber sido replicado acumula casi 500.000 reproducciones, también habla del proceso que viven millones de latinos en el extranjero en la frase: “7:30 ha sonado la alarma, tienes ganas de estar en la cama, pero no se puede, llevo a los niños a las 9:00. El mismo café, la misma cocina […] La misma rutina, otro día de mi3rd@, otro día en la oficina″.

Llamó la atención en el reciente lanzamiento de la colombiana, que su cabello llevó varias trenzas que fueron comparadas con las rastas. Esto es un símbolo de apropiación cultural entre las latinas, que rinde tributo a las mujeres negras, quienes ocultaban los mapas para escapar de la esclavitud entre los múltiples peinados que realizaban.

Esta canción recordó el lanzamiento que hizo en la década del 90, cuando estrenó ¿Dónde están los ladrones?, una composición musical que hizo una fuerte crítica, en su momento, a los políticos colombianos y trascendió en Latinoamérica. En esa producción también hubo presencia de trompetas y mariachis, la gran influencia en la música latina.

A continuación las letras de «El Jefe»:

Siete y treinta ha sonado la alarma

Yo con ganas de estar en la cama

Pero no se puede

Llevo a los niños a las nueve

El mismo café, la misma cocina

Lo mismo de siempre, la misma rutina

Otro día de mierda

Otro día en la oficina

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta

El muy hijo de p***, sí

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario

Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura

Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura

Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura

Trabajo más que un cabrón, pero f*** menos que un cura

Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura

Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura

Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta (Te tienen de recluta)

El muy hijo de p***(El muy hijo de p***)

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario

Tienes un jefe de mierda que no te paga bien

Tú llegas caminando y él en Mercedes Benz

Te tiene de recluta

El muy hijo de p***

‘Toy soñando con irme del barrio

Tengo todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario

Lili Melgar

Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización

Otro pedo, como siempre, a la ve

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario

