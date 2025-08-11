¡Otra oportunidad de vida! Rescatan a ocho personas en medio de crecida del río Casuí

Unas ocho personas fueron rescatadas con vida la noche de este domingo, luego de quedar atrapadas sobre una camioneta al ser sorprendidas por la crecida del río Casuí, que separa a Hato Mayor y El Puerto.

La información fue ofrecida por el Cuerpo de Bomberos de Hato Mayor, a través de una publicación en su cuenta de la red social Facebook, donde indicó que los sobrevivientes no presentaron daños físicos.

«Afortunadamente, (los ciudadados) lograron permanecer sobre el vehículo, lo que permitió que, gracias a la rápida intervención de nuestros miembros y con el apoyo de ciudadanos solidarios, todas fueran rescatadas con vida y sin daños físicos», manifestó la institución.

Agregó que la camioneta en la que viajaba el grupo quedó completamente hundida en el río, un hecho que calificó como lamentable.

Indicó que acudieron al lugar tras recibir un llamado de emergencia y que la operación fue dirigida por el intendente de bomberos, el licenciado Julio Mejía Abreu. Además, contaron con la colaboración de agentes de la Policía Nacional.

«Reafirmamos nuestro compromiso de proteger y servir a cada ciudadano, recordando la importancia de acatar las recomendaciones de las autoridades en situaciones de riesgo», declaró el Cuerpo de Bomberos de Hato Mayor.

Una persona arrastrada

De igual modo, comunicó que, previo al referido incidente, una persona intentó cruzar la creciente del río Casuí, pero que, lamentablemente, fue arrastrada por la corriente.

«Hasta el momento, no contamos con datos ni información sobre dicha persona», pronunció.

