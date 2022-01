Otro complicado nuevo año político

Al igual que el primero, el gobierno inicia su segundo año en medio de una pandemia que entra en su tercer invierno de forma ininterrumpida. Condicionada por los efectos ese flagelo, lo inicia en un tramo de su mandato con una serie de temas en agenda, algunos en cierta forma en proceso que, por su trascendencia, podrían determinar la profundidad o levedad del balance final que tendrá esta gestión y no sólo eso, podría ser determinantes para el futuro de todas las fuerzas del especto político del país, tanto las que de alguna manera son partes de esta administración como de la oposición.

Este año será crucial para el Ministerio Público, porque no solamente deberá culminar el proceso judicial que se le sigue a implicados en las estructuras delincuenciales del pasado Gobierno, sino que está ante el reto de citar a otros, cuyos nombres aparecen en los expedientes que sirven de base para el aprestamiento de algunos integrantes de esas estructuras. Este año dirá hasta donde llegará la acción e independencia de la Justicia en relación con los procesos en curso y los por venir. También, en este tramo deberá culminar el proyecto de reformas políticas y sociales sometido por la Presidencia al Consejo Económico y Social.

El fracaso o éxito de ese proceso de reforma podrían decretar el éxito o fracaso de esta administración, pues resulta axiomático que sin esas reformas difícilmente podríamos hablar de cambio sustancial en nuestro sistema político. Pero, no solamente deberán discutirse y aprobarse las reformas planteadas, sino que dependiendo de cómo discurra la pandemia deberá definirse y hacerse la imprescindible reforma fiscal. En lo que respecta al partido de Gobierno, este tiene ante sí las fechas de obligado cumplimiento para elegir los integrantes de sus organismos directivos y establecer algunas reformas estatutarias. Además llegar a acuerdos sobre la eventual reelección del presidente Abinader, que más temprano que tarde habrá de concretarse.

A pesar de la recuperación de miles de puestos de trabajo, de la mejoría del sector turismo, de niveles importante de pulcritud en el manejo de la cosa pública en algunas instancias, la pandemia sigue siendo factor que agudiza la situación de un sistema educativo que no sale de su crisis, los apremios de la economía a nivel mundial con serias amenazas para el país y también el tema migratorio. A esta administración parece no interesarle la ampliación su base política, pues no da signos de recomponer y/o relanzar la coalición que lo llevó al poder.

