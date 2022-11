¿Otro Cy Young? Vientos soplan a favor de Sandy Alcántara

El derecho Sandy Alcántara no tuvo piedad ante ningún bateador oponente en sus diversas salidas como lanzador abridor.

El dominicano emerge como el favorito al premio Cy Young de la Liga Nacional, figura entre los finalistas junto a Max Fried (Bravos) y al mexicano Julio Urías (Dodgers)

Esta noche serán anunciados los ganadores del premio Cy Young, tanto de la Liga Nacional como en la Liga Americana.

El estelar lanzador abridor de los Marlins de Miami Sandy Alcántara buscará convertirse en apenas el tercer dominicano en obtener el codiciado premio y unirse a Pedro Martínez, quien lo ganó tres veces (1997, 1999, 2000) y Bartolo Colón (2005).

Alcántara emerge como el favorito al premio Cy Young de la Liga Nacional, figura entre los finalistas junto a Max Fried (Bravos) y al mexicano Julio Urías (Dodgers), tuvo una extraordinaria temporada con los Marlins.

Sandy Alcántara, favorito al premio Cy Young

Su récord fue de 14-9, ERA 2.28, 32 aperturas, 6 juegos completos (líder), una blanqueada (líder), 228.2 entradas lanzadas (líder), 886 bateadores enfrentados (líder).

Le invitamos a leer: Premio Cy Young: Dominicanos que lo han ganado

Además solo permitió 174 hits, 58 carreras limpias, 16 jonrones, 50 bases por bolas, 207 ponches, WHIP 0.98, la oposición le bateó para .212 y un WAR 8.0 (líder).

El espigado lanzador azuano es nuestro favorito para conquistar el codiciado premio debido, entre otros factores, a su durabilidad en el montículo, mayor dominio, más ponches, más juegos completos, más blanquedas, se enfrentó a una mayor cantidad de bateadores y, sobre todo, por el hecho de que prácticamente duplica a los otros dos finalistas en victoria Sobre Jugador Reemplazo (WAR).

No hay duda que el as lanzador derecho de los Marlins fue un verdadero as del montículo ante sus rivales durante toda la contienda pasada en las Grandes Ligas.