Ousmane Dembélé gana el Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro por llevar al Paris Saint-Germain a su primer título de la Liga de Campeones, superando al español Lamine Yamal.

Dembélé sucedió al centrocampista del Manchester City Rodri y se convirtió en el sexto francés en ganarlo después de Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema.

Ha sido un notable cambio de suerte para Dembélé, quien en un momento dado de la temporada pasada fue desairado por el entrenador del PSG, Luis Enrique, por motivos disciplinarios. Pero una vez reposicionado como número 9, se convirtió en una máquina goleadora y fue una inspiración en la histórica campaña del PSG en la Champions League. El club francés también logró un cuádruple título la temporada pasada.

En la final de la Champions League, Dembélé fue elogiado posteriormente por su contribución a la presión del PSG y su capacidad defensiva durante la goleada por 5-0 al Inter de Milán.

Dembélé ganó por delante de la estrella juvenil Lamine Yamal. El delantero del Barcelona, ​​que cumplió 18 años en julio, ayudó al Barcelona a ganar la Liga y la Copa del Rey la temporada pasada y a alcanzar las semifinales de la Champions League. También ayudó a España a ganar la Eurocopa en julio de 2024.