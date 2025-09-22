Ousmane Dembélé gana el Balón de Oro 2025

  • A P
Ousmane Dembélé gana el Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro por llevar al Paris Saint-Germain a su primer título de la Liga de Campeones, superando al español Lamine Yamal.

Dembélé sucedió al centrocampista del Manchester City Rodri y se convirtió en el sexto francés en ganarlo después de Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema.

Puede leer: Stanton, 5to más rápido pegar 450 Hrs

Ha sido un notable cambio de suerte para Dembélé, quien en un momento dado de la temporada pasada fue desairado por el entrenador del PSG, Luis Enrique, por motivos disciplinarios. Pero una vez reposicionado como número 9, se convirtió en una máquina goleadora y fue una inspiración en la histórica campaña del PSG en la Champions League. El club francés también logró un cuádruple título la temporada pasada.

En la final de la Champions League, Dembélé fue elogiado posteriormente por su contribución a la presión del PSG y su capacidad defensiva durante la goleada por 5-0 al Inter de Milán.

Dembélé ganó por delante de la estrella juvenil Lamine Yamal. El delantero del Barcelona, ​​que cumplió 18 años en julio, ayudó al Barcelona a ganar la Liga y la Copa del Rey la temporada pasada y a alcanzar las semifinales de la Champions League. También ayudó a España a ganar la Eurocopa en julio de 2024.

A P

A P

Publicaciones Relacionadas

Ousmane Dembélé gana el Balón de Oro 2025
Ousmane Dembélé gana el Balón de Oro 2025
22 septiembre, 2025
Lamine Yamal gana el Trofeo Kopa como mejor futbolista menor de 21 años
Lamine Yamal gana el Trofeo Kopa como mejor futbolista menor de 21 años
22 septiembre, 2025
Lamine Yamal, casi fuera del encuentro ante el Newcastle por lesión: ¿Qué pasará con el Barcelona?
Lamine Yamal, casi fuera del encuentro ante el Newcastle por lesión: ¿Qué pasará con el Barcelona?
16 septiembre, 2025
Lamine Yamal desmiente rumores de ruptura con Nicki Nicole con gesto contundente en redes
Lamine Yamal desmiente rumores de ruptura con Nicki Nicole con gesto contundente en redes
13 septiembre, 2025
Sorteo de la Champions League: Enfrentamientos más interesantes
Sorteo de la Champions League: Enfrentamientos más interesantes
28 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El tipo de cambio en la República Dominicana

El tipo de cambio en la República Dominicana

#SinFiltro: De Freddy a Alofoke, el espejo de nuestra comunicación

#SinFiltro: De Freddy a Alofoke, el espejo de nuestra comunicación

La ciencia es sonrisa, gracias a la odontología

La ciencia es sonrisa, gracias a la odontología

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

¿Cómo antes?

¿Cómo antes?

La proclamación de la República Popular fue un salto al futuro para China

La proclamación de la República Popular fue un salto al futuro para China

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo