Outlook presentó fallas: ¿Qué ocurrió? 

Microsoft Outlook experimentó una significativa interrupción que afectó a miles de usuarios en diferentes países durante la noche del miércoles y la mañana del jueves. Los primeros reportes surgieron cuando personas que utilizan la plataforma detectaron dificultades para acceder a sus correos electrónicos, cargar sus bandejas de entrada o iniciar sesión en sus cuentas.

La situación generó alerta tanto entre usuarios particulares como entre empresas que dependen del servicio para sus comunicaciones diarias, según Associated Press.

Desde las primeras horas, el volumen de reportes sobre fallas técnicas aumentó en plataformas especializadas como Downdetector y en redes sociales, especialmente en X, anteriormente conocido como Twitter. La repercusión fue inmediata debido a la amplia base de usuarios que posee Outlook en el mundo. Microsoft, a través de su página de estado de Microsoft 365, reconoció la situación e informó que había comenzado investigaciones para identificar el origen y el alcance de la interrupción, según información de USA Today.

El impacto se extendió a usuarios de diversas regiones, incluyendo Reino Unido, Australia, Canadá y Estados Unidos, lo que evidenció el alcance global del incidente. Microsoft comunicó en reiteradas ocasiones, mediante sus canales oficiales y redes sociales, que su equipo técnico trabajaba en una solución, aunque los sistemas afectados no se encontraban completamente restablecidos y la implementación de nuevas correcciones seguía en curso, de acuerdo con Associated Press.

¿Por qué no puedo acceder a mi correo Outlook hoy?

Miles de usuarios a nivel mundial reportaron problemas para acceder a Outlook y a sus servicios asociados. Según Associated Press, los inconvenientes incluyeron fallos al cargar la bandeja de entrada, dificultades para iniciar sesión y problemas para enviar o recibir correos electrónicos. Microsoft confirmó la existencia de una interrupción en sus sistemas y aseguró que desplegaba soluciones mientras monitoreaba la situación para evitar nuevos incidentes. La empresa no informó si el fallo se debió a problemas internos, sobrecarga o cuestiones de seguridad, y no ofreció detalles adicionales sobre el origen de la interrupción.

¿En qué países cayó Outlook y cuántos usuarios están afectados?

De acuerdo con Associated Press y datos recogidos por Downdetector y USA Today, la caída de Outlook afectó a usuarios en regiones como Reino Unido, Australia, Canadá y Estados Unidos. No se limitaron las fallas a un solo país o continente, ya que reportes desde diversas zonas reflejaron el carácter global del incidente. Outlook cuenta con más de 400 millones de usuarios a nivel internacional, por lo que la incidencia alcanzó a una franja significativa de la base de clientes, incluyendo tanto individuos como empresas.

¿Cuándo se restablecerá Outlook y qué dice Microsoft?

Según Associated Press y USA Today, Microsoft informó mediante su página de estado y las redes sociales que el despliegue de correcciones continuaba, aunque los sistemas afectados no estaban completamente restablecidos hasta la mañana del jueves. En sus comunicados oficiales, la empresa indicó que el proceso de recuperación seguía activo y que los ingenieros vigilaban el progreso de la solución para que no surgieran nuevos problemas. Microsoft no anunció un horario estimado para el restablecimiento total del servicio y recomendó a los usuarios seguir atentos a actualizaciones en sus canales oficiales.