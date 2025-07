Ozzy Osbourne, leyenda del heavy metal, muere a los 76 años

Ozzy Osbourne, el sombrío y demoníaco vocalista de la banda pionera Black Sabbath, quien se convirtió en la voz gutural y gruñona —y en la identidad devastada por las drogas y el alcohol— del heavy metal, falleció el martes, pocas semanas después de su concierto de despedida. Tenía 76 años.

“Con una tristeza indescriptible, informamos que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento”, declaró la familia desde Birmingham, Inglaterra. En 2020, reveló que padecía la enfermedad de Parkinson tras sufrir una caída.

Ya sea vestido de negro o con el torso desnudo, el cantante era a menudo el blanco de grupos de padres por sus imágenes y en una ocasión causó revuelo por arrancarle la cabeza a un murciélago de un mordisco. Más tarde, se revelaría como un padre decrépito y dulce en el reality show «The Osbournes».

El Big Bang del heavy metal

El LP debut homónimo de Black Sabbath de 1969 ha sido comparado con el Big Bang del heavy metal. Llegó en pleno apogeo de la guerra de Vietnam e irrumpió en la fiesta hippie, destilando amenaza y presagios. La portada del disco mostraba una figura fantasmal contra un paisaje desolado. La música era fuerte, densa y furiosa, y marcó un cambio en el rock and roll.

El segundo álbum de la banda, «Paranoid», incluía clásicos del metal como «War Pigs», «Iron Man» y «Fairies Wear Boots». La canción «Paranoid» solo alcanzó el puesto número 61 en el Billboard Hot 100, pero se convirtió, en muchos sentidos, en la canción insignia de la banda. Ambos álbumes fueron elegidos entre los 10 mejores álbumes de heavy metal de todos los tiempos por los lectores de la revista Rolling Stone.

“Black Sabbath son los Beatles del heavy metal. Cualquiera que se tome el metal en serio te dirá que todo se reduce a Sabbath”, escribió Dave Navarro, de la banda Jane’s Addiction, en un homenaje en 2010 en la revista Rolling Stone. “Hay una línea directa que se puede trazar desde el metal actual, pasando por bandas de los ochenta como Iron Maiden, hasta llegar a Sabbath”.

Sabbath despidió a Osbourne en 1979 por sus legendarios excesos, como llegar tarde a los ensayos y faltar a conciertos. “Sabíamos que no teníamos otra opción que despedirlo porque estaba completamente fuera de control. Pero todos estábamos muy deprimidos por la situación”, escribió el bajista Terry “Geezer” Butler en sus memorias, “Into the Void”.

Osbourne resurgió al año siguiente como solista con «Blizzard of Ozz» y «Diary of a Madman» del año siguiente, ambos clásicos del hard rock que alcanzaron el multiplatino y dieron origen a clásicos imperecederos como «Crazy Train», «Goodbye to Romance», «Flying High Again» y «You Can’t Kill Rock and Roll». Osbourne fue incluido dos veces en el Salón de la Fama del Rock & Roll: una con Sabbath en 2006 y otra en 2024 como solista.