Pabellón del Cómic vuelve a brillar en la Feria del Libro

Desde su aparición en 2022, el Pabellón del Cómic se ha consolidado como uno de los espacios más visitados de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo, y en esta edición 2025, que se celebra en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte hasta el 5 de octubre, regresa con una programación vibrante que confirma su popularidad entre los jóvenes lectores.

El espacio exhibe los catálogos de cinco estudios dominicanos —Mondo Sikys, Lite Visual, Alpha Eve, Papaya Studios y Moro Studio—, además de ofrecer sus publicaciones en venta. Entre los títulos más demandados destacan “Cámbium” (Papaya Studios), “Más freak de lo normal” (Alpha Eve), “Duarte, como nunca antes visto” (Moro Studio) y “Exorcismo 101” (Lite Visual).

La programación de este lunes 29 de septiembre incluirá la proyección de documentales sobre el cómic dominicano, un recorrido audiovisual en el que se espera una gran afluencia de estudiantes y seguidores del género.

Más tarde, un panel de expertos integrado por Enmanuel E. Pérez, Inés de los Santos, Elkys Nova y Gabriel Toribio abordará el tema “Comprendiendo el cómic como medio narrativo”, ofreciendo una mirada crítica sobre el lenguaje gráfico.

La jornada cerrará con una animada mesa de artistas invitados, encabezada por Superfastryu y Maitiurs, quienes compartirán sus experiencias creativas con los asistentes.

El martes 30 la atención se centrará en las nuevas generaciones de lectores y creadores con la presentación de “MUNENE: una aventura intergaláctica”, de Gabriel Castillo y Kosena, una obra que combina ciencia ficción y tradición caribeña.

En la tarde, la charla “Entre viñetas y lectores”, con José Luis del Río Fortich, explorará los vínculos entre narradores y público, a la cual seguirá “Historias ilustradas: el camino de la literatura al cómic”, de María Carla Picón. Para concluir, Búho Ilustrator ofrecerá el taller “Técnicas de entintado para cómics”.

El miércoles 1 de octubre se realizará la charla “Cómo crear hábitos de escritura saludables”, impartida por Odrisina, una invitación a desarrollar rutinas que potencien la creatividad. La jornada incluirá también una mesa de artistas invitados con Cloudette Sama, y finalizará con un conversatorio práctico sobre cómo construir legiones de seguidores en torno a proyectos editoriales emergentes.

Por su parte, el jueves 2 está programado el taller “Del guion a la página de cómic”, a cargo de Elkys Nova, de Mondo Sikys, en tanto que el viernes 3 se celebrará el coloquio “Nova Sináptica: antropología errediana y Sci-Fi Memes”, con Eddaviel y Odilius Vlak, un encuentro que promete fusionar el análisis cultural con la ciencia ficción.

Para el sábado 4, la cartelera incluye la lectura performática de “Lo que se hizo voz. 12 poemas” en formato híbrido entre poesía y narrativa gráfica, y el domingo 5, día de clausura, se realizará la mesa de artistas invitados con Baúl de Don Manolo, que servirá como cierre de este espacio que ya es un clásico en la feria.

Con propuestas originales y un ambiente enérgico, el Pabellón del Cómic confirma por qué es uno de los grandes atractivos de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025, un punto de encuentro imperdible para creadores y amantes de la narrativa gráfica.

La XXVII Feria Internacional del Libro Santo Domingo rinde homenaje al historiador Frank Moya Pons y dedica esta edición a la literatura infantil y juvenil, con la participación de la Red de Ferias y Festivales Literarios de Latinoamérica como invitada de honor, además de una programación de más de 600 actividades en 15 pabellones temáticos.