Pablo Neruda: 5 frases inolvidables para recordarlo en su natalicio

Un día como hoy, pero en 1904, nacía uno de los poetas más ilustres de Latinoamérica, el gran Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura en 1971 y una de las máximas figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX.

Su obra más conocida es Veinte poemas de amor y una canción desesperada, al cual definió como «un libro doloroso y pastoril que contiene mis más atormentadas pasiones adolescentes, mezcladas con la naturaleza arrolladora del sur de mi patria. Es un libro de amor porque a pesar de su aguda melancolía está presente en él el goce de la existencia».

A continuación, cinco frases célebres del destacado escritor:

» Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas».

«Es tan corto el amor y tan largo el olvido».

«Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera».

«Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños».

«No hagas con el amor lo que hace un niño con su globo que al tenerlo lo ignora y al perderlo llora».

