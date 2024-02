Pacheco llama a perremeistas a asumir con actitud reflexiva triunfo electoral

Tras la arrolladora victoria de los candidatos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las elecciones municipales de este domingo, el dirigente político Alfredo Pacheco, llamó a la militancia de esa organización a asumir con actitud reflexiva y humildad el triunfo logrado en esos comicios.

“Aunque en anteriores ocasiones no fuimos bien tratados en el pasado por quienes no supieron manejar adecuadamente el poder, los perremeístas debemos hacer la diferencia observando un comportamiento considerado y respetuoso por aquellos competidores que no lograron los resultados esperados”, expresó.

En ese sentido, el también presidente de la Cámara de Diputados, pidió a sus correligionarios evitar el triunfalismo que “por lo regular tiende a desenfocar a las personas”.

“Es precisamente donde debemos evitar caer. El momento es para aquilatar la confianza depositada por el pueblo en cada uno de los candidatos del Partido Revolucionario Moderno”, puntualizó.

Destacó que el alto liderazgo que tiene el presidente Luis Abanador, no solo a nivel nacional, sino también a escala internacional, contribuyó al gran triunfo del PRM en las elecciones municipales, quien ha demostrado que es un extraordinario líder y un gran trabajador.

Por lo que manifestó el compromiso del presidente Luis Abinader y los candidatos electos de honrar las expectativas y anhelos de los electores.

El dirigente político recordó a la base del PRM que “hay tareas pendientes por concretar, es decir, seguir trabajando para repetir resultados similares o superiores de cara a las elecciones presidenciales del 19 mayo próximo”.

Felicitó a todos los dirigentes del país, específicamente a los que desde sus comunidades, barrios y distritos municipales, se fajaron buscando los votos que hoy le dieron el triunfo al PRM.

Finalmente, Pacheco llamó a toda la militancia del Partido Revolucionario Moderno a trabajar como nunca para las elecciones presidenciales y congresuales, “porque volveremos a ganar ampliamente”, concluyó.

