Pacheco proclama diputados dejarán “cuero” en trabajo

Iniciativas como un nuevo Código Civil, el nuevo Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Penal, ley de aguas, de Deportes, de Eficiencia Energética, ley de etiquetado y advertencia nutricional, de gestión de ciberseguridad, Cambio climático, entre otras, serán prioridad para la Cámara de Diputados en la segunda legislatura ordinaria abierta el 16 de agosto.

Así lo confirmó ayer el reelecto presidente de la Cámara de Diputados (CD) Alfredo Pacheco, quien adelantó que los legisladores dejarán la piel trabajando en las diferentes comisiones y realizando su papel de representación y fiscalización como lo establece la Constitución.

El legislador habló en esos términos tras encabezar la primera reunión de la Coordinadora de Comisiones, unidad que traza la agenda de trabajo.

Pacheco resaltó la labor desarrollada por la Cámara de Diputados en la pasada legislatura donde fueron aprobadas más de 400 iniciativas, entre leyes y resoluciones de gran importancia para el desarrollo y ordenamiento legal de la nación dominicana.

Manifestó que, en esta legislatura, la Cámara de Diputados tiene el reto de conocer y aprobar otras iniciativas de gran importancia para el país, como la de un nuevo Código Civil, el nuevo Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Penal y la ley de aguas.

De igual modo, afirmó que están comprometidos con el conocimiento y aprobación de la ley de etiquetado y advertencia nutricional, publicidad y promoción de la alimentación saludable para los consumidores, como la poseen todos los países que van encaminados hacia la ruta del desarrollo.

Expresó la necesidad de aprobar en la legislatura proyectos de ley tan vanguardistas como la de gestión de ciberseguridad, la que regule el accionar de la inteligencia artificial y sus aplicaciones en la República Dominicana, iniciativas que hoy el mundo las discute y nos resulta imposible como sociedad continuar adelante sin dotar al país de una ley que ordene estas tecnologías.

“Tenemos previsto conocer una ley sobre el cambio climático de la República Dominicana y también el proyecto de ley de eficiencia energética y promoción del uso de energías renovables, que serán conocidas en esta legislatura para honrar el compromiso que todos tenemos con nuestras presentes y futuras generaciones de dominicanos”, puntualizó.

Por dentro también

Dentro de las proyecciones para este año legislativo, está contemplado dar un paso audaz hacia la modernización de los procesos internos de la Cámara de Diputados.

Afirmó que los legisladores están comprometidos con el avance legal de la sociedad. Por eso su compromiso de conocer y aprobar en esta legislatura importantes iniciativas como las que mencionó.

“Esta Cámara de Diputados está formada por legisladoras y legisladores de todos los partidos, con vitalidad y clara visión de futuro, comprometidos, sin discusión, con el desarrollo de nuestra nación y que dejan la piel en las diferentes comisiones”, subrayó Pacheco.

Indicó que además de legislar, realizan su papel de representación y fiscalización como lo establece la Constitución.