El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, calificó de irresponsables las declaraciones de del ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, quien durante una entrevista manifestó que a su llegada a la institución encontró a un «reconocido periodista» con una nómina de más de un millón de pesos sin trabajar.

A través de una serie de tuits, Pacheco indicó que con dichas afirmaciones, Ceara Hatton solo busca «tapar el ruido de su ineficiencia y falta de gerencia en Medio Ambiente».

«Es que la teoría es una cosa y la práctica una muy diferente», escribió el legislador del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Agregó que la hoja de vida de Ceara Hatton no merecía respeto o admiración, porque no había aportado nada. Además, lo tildó de ser un «teórico» y un «abusador», que le entra a galletas a quien no puede defenderse.

«Orlando ( Jorge Mera) y su familia han aportado al país en diversas áreas, su honor, es a prueba de balas, pero como usted nunca ha sido compañero, no tendrá la humildad de reconocerlo», sostuvo Alfredo Pacheco.

Zoom

Este miércoles, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton, reveló haber desvinculado de la cartera a unas 600 personas («nadie sabía quiénes eran») que cobraban entre 10,000 a 100,000 pesos mensuales sin trabajar.

“Ahora mismo se hizo la evaluación de personal y aparecieron 600 personas que no tenían jefes. De esas se hizo una revisión, por si acaso, pero nadie sabía quiénes eran y todo el mundo debería tener un jefe”, declaró.

Ceara Hatton añadió que tras desvincular a esa cantidad de personas, aparecieron unas 100 que están en proceso de evaluación.

El funcionario ofreció estas declaraciones al ser entrevistado en el programa El Día, que se transmite por Telesistema canal 11.

