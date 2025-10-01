Pacientes del Hospital Marcelino Vélez Santana fueron víctimas este martes de un asalto mientras se encontraban dentro de las instalaciones del centro de salud.

Así lo dieron a conocer las autoridades de la institución médica donde aseguraron que un individuo entraron en el lugar, generando preocupación y desorden entre los presentes.

A continuación el comunicado íntegro de la institución:

El Hospital Dr. Marcelino Vélez Santana informa a la comunidad y a nuestros usuarios sobre la reciente detención de un individuo que intentaba cometer supuestos actos de robo dentro de las instalaciones del centro.

Agentes del área de Seguridad del hospital detuvieron a una persona que, tras varios días visitando el centro haciéndose pasar por paciente, intentó realizar actos delictivos contra nuestros usuarios.

El individuo ya se encontraba bajo la vigilancia constante del cuerpo de seguridad, que actuó de manera rápida y eficiente para neutralizar la situación.

El detenido fue puesto de inmediato a disposición de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.

Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad y el bienestar de todas las personas que acuden a nuestro hospital.

Queremos destacar que el Hospital Marcelino Vélez Santana cuenta con un eficiente equipo de vigilancia y seguridad que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dedicado exclusivamente a

mantener un ambiente seguro y protegido para nuestros pacientes, familiares-y personal.

Agradecemos la comprensión y la colaboración de la ciudadanía y aseguramqs que seguiremos tomando todas las medidas necesarias para garantizar la tranquilidad de nuestros usuarios.