¡Despavoridos! Así salieron decenas de pacientes tras atraco en el Hospital Marcelino Vélez

  • Hoy
¡Despavoridos! Así salieron decenas de pacientes tras atraco en el Hospital Marcelino Vélez

Pacientes del Hospital Marcelino Vélez Santana fueron víctimas este martes de un asalto mientras se encontraban dentro de las instalaciones del centro de salud.

Así lo dieron a conocer las autoridades de la institución médica donde aseguraron que un individuo entraron en el lugar, generando preocupación y desorden entre los presentes.

A continuación el comunicado íntegro de la institución:

El Hospital Dr. Marcelino Vélez Santana informa a la comunidad y a nuestros usuarios sobre la reciente detención de un individuo que intentaba cometer supuestos actos de robo dentro de las instalaciones del centro.

Agentes del área de Seguridad del hospital detuvieron a una persona que, tras varios días visitando el centro haciéndose pasar por paciente, intentó realizar actos delictivos contra nuestros usuarios.

El individuo ya se encontraba bajo la vigilancia constante del cuerpo de seguridad, que actuó de manera rápida y eficiente para neutralizar la situación.

El detenido fue puesto de inmediato a disposición de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.

Lee más: Abinader inaugura unidad de pie diabético en Hospital de Herrera, Marcelino Vélez Santana

Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad y el bienestar de todas las personas que acuden a nuestro hospital.

Queremos destacar que el Hospital Marcelino Vélez Santana cuenta con un eficiente equipo de vigilancia y seguridad que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dedicado exclusivamente a
mantener un ambiente seguro y protegido para nuestros pacientes, familiares-y personal.

Agradecemos la comprensión y la colaboración de la ciudadanía y aseguramqs que seguiremos tomando todas las medidas necesarias para garantizar la tranquilidad de nuestros usuarios.

También leer: Paro médico deja sin atención a millones de pacientes Marcelino Vélez

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

¡Despavoridos! Así salieron decenas de pacientes tras atraco en el Hospital Marcelino Vélez
¡Despavoridos! Así salieron decenas de pacientes tras atraco en el Hospital Marcelino Vélez
1 octubre, 2025
«Pacientes están muriendo porque hace más de un año no reciben medicamentos de Alto Costo»
«Pacientes están muriendo porque hace más de un año no reciben medicamentos de Alto Costo»
28 septiembre, 2025
Camacho resalta que el MP enfoca grandes esfuerzos en velar por los derechos a las víctimas
Camacho resalta que el MP enfoca grandes esfuerzos en velar por los derechos a las víctimas
17 septiembre, 2025
Día Mundial de la Fibrosis Quística: avances, desafíos y esperanza para los pacientes  
Día Mundial de la Fibrosis Quística: avances, desafíos y esperanza para los pacientes  
8 septiembre, 2025
San Cristóbal: Hermana llora lágrimas de «sangre» y dolor al no ver el cadáver de su hermano, que se esfumó entre los escombros de la explosión
San Cristóbal: Hermana llora lágrimas de «sangre» y dolor al no ver el cadáver de su hermano, que se esfumó entre los escombros de la explosión
19 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Más acuerdos, menos juicios: lecciones puertorriqueñas para una mejor justicia

Más acuerdos, menos juicios: lecciones puertorriqueñas para una mejor justicia

Fraude en Senasa

Fraude en Senasa

Clausura RD Bridal Week, destacando estilo y la moda actual en bodas

Clausura RD Bridal Week, destacando estilo y la moda actual en bodas

Objetivos del vivir

Objetivos del vivir

Edición impresa, martes 30 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 30 de septiembre de 2025

Un gran primer año de Soto

Un gran primer año de Soto

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo