Pacto de 67 millones a Samuel Basallo

Samuel Basallo

Los Orioles de Baltimore extendieron el contrato con el receptor y primera base dominicano, Samuel Basallo, según informaron diversas fuentes Jeff Passan de la agencia deportiva internacional ESPN.

Según el reputado periodista norteamericano, el pacto entre el jugador y su organización es por las próximas ocho temporadas y le garantizará un monto de 67 millones de dólares al dominicano hasta el 2034-.

El acuerdo comenzará a correr la próxima temporada e incluye una opción del club. Puede alcanzar un máximo de $88.5 millones y se convierte en la mayor extensión de contrato para un receptor antes del arbitraje.

Leer: “Caballo Bronco” sueña con pelear en República Dominicana

Basallo, de 21 años, había disputado 76 partidos en el 2025 con Norfolk Tides, sucursal Triple-A de dicha organización, con quienes tenía una línea ofensiva de .270 de promedio con 23 cuadrangulares, 17 dobles, , 67 impulsadas con .377 de porcentaje embasarse.

