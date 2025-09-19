Tras una discusión por un vape, un adolescente de 16 años fue herido con un arma blanca y perdió la vida este miércoles a manos de un vecino en el sector Las Caobas, municipio Santo Domingo Oeste.

Se trata de Josué Martínez Reynoso y las autoridades identificado como el presunto agresor a Rancel Mata Encarnación, de 19 años.

En medio del sepelio, el padre de la víctima, Juan Miguel Martínez, reveló que el hecho sangriento “no fue una cosa en el momento, eso lo sabía mucha gente en el grupo y adultos, porque el muchacho mío era un joven contento y jugoso nunca creyó que le iba a pasar eso a él le dieron “cuídate que te van a matar” y este respondió “como me va a matar si es mi chuky”.

«Tu vez esa cosa que la gente dice: ‘Te acompaño en tus sentimientos’, eso es un mito, porque nadie sabe cómo me siento; ese que tú ves ahí (señalando el cuerpo enterrado de su hijo) era la luz de mis ojos», agregó.

Mientras que la tía de Reynoso dijo que tanto el hoy occiso como el agresor “vivían para arriba y para abajo, eran como hermanos que hasta dormían juntos”.

El hecho

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, el hecho se originó por una disputa relacionada con un vaper (cigarrillo electrónico), lo que desencadenó una agresión mutua entre ambos jóvenes.

En medio del conflicto, Martínez Reinoso resultó herido y falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro hospitalario de la zona.

El clamor de justicia

Familiares y amigos del joven adolescente pidieron justicia y que el hecho no quede impune.

«Queremos 30 años porque era un muchacho que vivía para arriba y para abajo con él”, dijo el padre.

Hicieron un llamado a los jóvenes del país para que estén atentos con las personas que los rodean porque “no hay amigos y el coro eso es lo que da”

Mientras que se espera que sea este viernes que la Oficina de Atención Permanente de SDO conozca la solicitud de medida de coerción.

