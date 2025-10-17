Padre de menor apelará condena de cinco años contra El Crok

Padre de menor apelará condena de cinco años contra El Crok

El padre de la menor fallecida en un caso que fue condenado a cinco años de prisión el cantante urbano Michael Valdez de la Rosa, “El Crok”, dijo que apelará la sentencia que el Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo por no estar de acuerdo con la decisión sobre el artista.

Martínes Gómez padre de la adolescente Mayelin Gómez Encarnación, indicó: “Se asociaron para hacerle daño a mi hija. Todavía hay uno que anda corriendo. Ellos hicieron lo que les dio la gana. Lo que se ha presentado es una muerte voluntaria, no involuntaria”.

El 16 de octubre del año 2025 El Crok fue sentenciado junto a tres coacusadas, al tribunal acoger la calificación jurídica de homicidio involuntario, conforme al artículo 319 del Código Penal Dominicano.

El cantante fue apresado en el 2022 en Santo Domingo Este luego de ser vinculado con la muerte de la menor de edad, ocurrida en el 2021.

