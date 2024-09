Franklin Franco, padre de Marisol Franco, pareja sentimental del presunto narcotraficante César Emilio Peralta, «César el Abusador», que fue apresada supuestamente por violentar un apartamento incautado y retirar parte de su mobiliario, contó en detalle las razones de la acción judicial contra su hija.

El progenitor, que habló en el programa Sol de la Mañana, de Zol 106.5 FM, criticó a los medios de comunicación por difundir información «sin indigar, sin conocimiento de causa; sin antes investigar».

A continuación lo que explicó el padre de Marisol.

«Lo que pasó fue lo siguiente: cuando Marisol salió en el año 2022, a ella le hicieron firmar un contrato dándole el apartamento donde ella vivía a la Fiscalía para incautación, pero qué pasa que ella no ella lo firmó pues ya tiene que salir de ahí, etcétera. Ella lo firmó en el apartamento pero que ella no tenía calidad para hacer eso porque ella no es propietario no era la dueña del apartamento entonces qué pasa que los dueños originales del apartamento? Jugaron a la justicia y dijeron, no mira, ella no tiene calidad para dar ese apartamento porque ese apartamento es de nosotros. Entonces un juez le dio una sentencia a los dueños originales del apartamento devolviéndose. Una vez los dueños del apartamento se comunican con este señor que está por allá afuera y le dice ‘mira no devolvieron el apartamento porque ese apartamento Marisol no podía darlo y tenemos una sentencia de un juez».

Y prosiguió: «Entonces, él le dice a Marisol ‘mira, hazme el favor saca los muebles, saca las cosas que están allá para vaciar el apartamento y venderlo, porque los dueños lo van a vender. Y alle, ingenuamente, como los otros señores dueños del apartamento originalmente tienen una sentencia de un juez devolviéndose; entonces ella va a hacerle el favor a César y le dijo, ‘sácame los muebles y las cosas que están allá y métela en un en un almacén’. Eso fue todo. (…) Los dueños originales supuestamente ellos tenían que ir a la Fiscalía y decir ‘mire nosotros somos los dueños este apartamento ya tenemos una sentencia’, y ese trámite no se hizo».

Mientras, en la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público en el segundo juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, contra ella y los nombrados Juan Antonio Polanco Martínez, Mario Salvador Chávez Tavárez y Gregory Steven Almonte Felipe, por alegada violación de los artículos 265, 266, 379, 381 y 382 del Código Penal Dominicana (CPD).

Estos artículos tipifican los delitos de asociación de malhechores, y crímenes y delitos contra la propiedad, incluido el robo.

De acuerdo con el expediente, el MP se dio cuenta de la sustracción de los enseres del apartamento número 12 de la Blue Tower ubicado en la calle Dr. Fabio A. Mota esquina General Cambiaso, en el sector Naco de esta capital, el 12 de agosto pasado.