Padre Rogelio Cruz a seis meses tragedia del Jet Set: El dolor sigue igual, no se puede borrar

Padre Rogelio Cruz a seis meses tragedia del Jet Set: El dolor sigue igual, no se puede borrar

El Jet Set hoy 08 de octubre del 2025

“El dolor sigue igual en la gente. Es algo que no se puede borrar, es algo que sigue permanente”, fueron las palabras de el padre Rogelio Cruz, al lamentar que “los que murieron (en el Jet Set) han querido dejarlos en el olvido” y que “sobre todo, ha faltado la práctica de la justicia, esa que llega a las últimas dimensiones”.

Han pasado seis meses desde que el techo de la discoteca Jet Set colapsó, llevándose físicamente a más de 200 personas y enlutando a toda la República Dominicana.

Hoy, desde la zona cero, solo quedan las ruinas de aquel lugar que alguna vez fue sinónimo de alegría. Flores marchitas, velones y un mural a Rubby Pérez son el amargo recordatorio de una tragedia que sigue generando impotencia y dolor en las víctimas.

LEA: A medio año de la tragedia del Jet Set: el emotivo mensaje de doña Melba a su hija “pequeña Ale”

Como cada mes, una carpa reúne a familiares y amigos que disponen este aniversario para escuchar una misa. En esta ocasión, el padre Rogelio Cruz fue el encargado de oficiar la eucaristía en honor a las almas caídas.

Cruz confesó que todas las semanas están recibiendo llamadas de los afectados por la tragedia. “El dolor sigue igual en la gente. Es algo que no se puede borrar, es algo que sigue permanente”, señaló.

Se recuerda que la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez impuso medidas de coerción contra los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat: RD$50 millones de garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. El Ministerio Público, inconforme, apelará la decisión.

Sobreviviente del Jet Set: “Todavía escucho el ¡bum! de cuando caí”
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Publicaciones Relacionadas

Padre Rogelio Cruz a seis meses tragedia del Jet Set: El dolor sigue igual, no se puede borrar
Padre Rogelio Cruz a seis meses tragedia del Jet Set: El dolor sigue igual, no se puede borrar
8 octubre, 2025
Sobreviviente del Jet Set: “Todavía escucho el ¡bum! de cuando caí”
Sobreviviente del Jet Set: “Todavía escucho el ¡bum! de cuando caí”
7 octubre, 2025
Un adiós entre luna y alma: Zulinka Pérez recuerda a Rubby Pérez con mensaje eterno
Un adiós entre luna y alma: Zulinka Pérez recuerda a Rubby Pérez con mensaje eterno
13 septiembre, 2025
Desgarrador relato de una sobreviviente del Jet Set: Estar sepultada escuchando los gritos de ayuda fue el mismo infierno
Desgarrador relato de una sobreviviente del Jet Set: Estar sepultada escuchando los gritos de ayuda fue el mismo infierno
8 septiembre, 2025
A cinco meses de la tragedia del Jet Set, el padre Rogelio pide perdón «por la indolencia de las autoridades»
A cinco meses de la tragedia del Jet Set, el padre Rogelio pide perdón «por la indolencia de las autoridades»
8 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Nuevas tropas para Haití

Nuevas tropas para Haití

Premeditación y alevosía

Premeditación y alevosía

Expertos debaten sobre era digital

Expertos debaten sobre era digital

La magia y espíritu de la Navidad llega a la ciudad con todo su esplendor

La magia y espíritu de la Navidad llega a la ciudad con todo su esplendor

40 años de historia en la justicia de innovación

40 años de historia en la justicia de innovación

Casi arranca Expo Emprende EnPro

Casi arranca Expo Emprende EnPro

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo