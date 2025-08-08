El padre Rogelio se enfrenta a policías en Jet Set y envía mensaje por «la justicia desgraciada que han aplicado»

Jet Set. Foto/Merilenny Mueses.

A cuatro meses del colapso en la discoteca Jet Set que dejó más de 200 muertos y cientos de heridos, el padre Rogelio Cruz protagonizó un tenso momento con agentes policiales cuando estos intentaron grabarlo con celulares en medio de su llegada al lugar, donde cada mes celebra una misa en honor a las víctimas.

“¡A mí no me graben! Yo no soy ningún delincuente. Ustedes saben dónde están todos los delincuentes de este país”, respondió visiblemente molesto antes de dirigirse a la prensa. Minutos después, retomó la calma para ofrecer una homilía cargada de denuncias, donde arremetió contra la justicia dominicana y pidió que las ruinas del establecimiento sean transformadas en un mausoleo.

“La justicia es como una serpiente”

image 224
Rogelio Cruz y otros padres ofician misa en Jet Set. Foto/Merilenny Mueses.

Durante la misa, el párroco calificó como “injusta” la decisión judicial que impuso garantías económicas y otras medidas a los propietarios del local.

«Una tragedia que conmovió al país y la pregunta es, ¿está el pueblo dominicano conforme con las investigaciones y la supuesta justicia aplicada?, no estamos de acuerdo, estaremos aquí pidiendo justicia, pero justicia verdadera, no la justicia desgraciada que han aplicado«, sostuvo.

Y añadió una de sus frases más contundentes: “La justicia es como una serpiente, solo entra y muerde a los descalzos”.

Mausoleo en lugar del olvido

image 220
Jet Set. Foto/Merilenny Mueses.

El sacerdote reveló que ha enviado cartas a la Alcaldía del Distrito Nacional, al Senado y a la Cámara de Diputados para que el local sea declarado de utilidad pública y transformado en un mausoleo.

“Esto, en lugar de estar así abandonado , sea declarado de utilidad pública y hacer un gran mausoleo donde los dolientes puedan venir aquí”, dijo.

Las comunicaciones fueron enviadas a nombre de la diócesis Padre Montesinos y la Fundación Rogelio Cruz.

Mensaje a los dolientes y crítica al sistema

image 221
Jet Set. Foto/Merilenny Mueses.

El padre Rogelio también envió un mensaje de consuelo a los familiares de las víctimas. “La muerte es un nuevo nacimiento, porque cuando tú mueres, el espacio al cual van (…), es más grande, más amplio, un mundo donde prima la justicia? El mundo de Dios, y para ellos, los que murieron acá, deseamos una sola cosa, que estén con Dios”.

image 223
Foto/Merilenny Mueses

«Señor, que esta gente no hayan arruinado su vida, sino que la recuperen”, reiteró el religioso.

Sin embargo, su discurso también fue crítico contra el sistema político y social dominicano. «Es un sistema social que no responde precisamente a las necesidades reales de un pueblo para que vivan con dignidad, y un grupito chiquitito se lo está robando y se lo ha robado históricamente desde el descubrimiento (de Cristóbal Colón). Los peores son los políticos, arruinadores de vida, vendiendo sueños falsos», expresó.

Medidas contra los dueños del Jet Set

La jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez impuso medidas de coerción a los propietarios de la discoteca, Antonio y Maribel Espaillat: garantía económica de RD$50 millones, impedimento de salida y presentación periódica. El Ministerio Público ha anunciado que apelará la decisión por considerarla insuficiente.

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

