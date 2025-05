Padres de escuela Villa Amaro en Salcedo deciden no enviar más sus hijos a centro

SALCEDO.- La Asociación de Padres de la Escuela Villa Amaro en este municipio, decidieron no enviar más a sus hijos en lo que resta del año de docencia en el referido centro educativo, aduciendo que el mismo presenta un progresivo estado de deterioro tanto en su techo como en gran parte de sus laterales, en donde son visibles las grietas y filtraciones.

De acuerdo a la Apmae reunidos en asamblea este miércoles, sus hijos terminarán el año escolar de manera virtual ya que según precisaron no arriesgarán sus vidas ante lo que consideraron un grave peligro que podría resultar peor que lo acontecido el pasado el martes 8 de abril de 2025 en el restaurante Jet Set.

Advirtió la Apmae además, que si durante el periodo de vacaciones no les resuelven los problemas de la Escuela Villa Amaro, al inicio del próximo año escolar podrían establecer una agenda de acciones.

Entre las acciones que según precisaron harían en caso de que no se repare o se construya el plantel, figuran, marchas y piquetes en el Distrito Educativo y de ser necesario llevarían sus demandas ante la sede central del Ministerio de Educación en Santo Domingo.

– En la imagen tomada del 25 de mayo del 2024, se observa la pared que colapsó en aquella época.

ADP lo había denunciado

Recientemente y en este mismo medio, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de este municipio, denunció que cinco centros educativos de aquí presentan grietas y filtraciones en sus techos y laterales, lo que representa una grave amenaza para los cientos de niños, adolescentes, jóvenes, docentes y personal administrativo de morir aplastados en cualquier momento.

Tito Sánchez presidente del gremio magisterial indicó, que tanto en la Escuela Villa Amaro como en otras 4 la situación es insostenible, por lo que dijo que la entidad que preside apoya en todas sus manifestaciones las demandas de la Apmae de dicha escuela, por considerar que la misma se enmarca dentro de lo que es la búsqueda de respuestas a una situación que envuelve a más de 600 niños así como personal docente y administrativo.

Precisó Sánchez, que el temor tanto de los más de 600 niños y adolescentes como del personal docente y administrativo es generalizado, ya que las grietas que tiene el referido plantel tanto en el techo como en los laterales son muy pronunciadas.

Advertencia del gremio

Según declaró a HOY el presidente de ADP, si durante el periodo de las venideras vacaciones no se reparan y se reconstruyen algunos de los centros que se encuentran bajo estas condiciones, el venidero año escolar no se iniciará en este municipio.

En la foto se aprecia a uno de los participantes en la asamblea, cuando se refería al tema que ha estado preocupando a la sociedad salcedenses.

“Estamos como gremio planteándonos la posibilidad de no iniciar el venidero año escolar si las autoridades del sector educativo no aprovechan las vacaciones y hacen lo que tengan que hacer, son muchas las vidas de muchos estudiantes que están corriendo serios y amenazantes peligro y esto no lo vamos a tolerar, por lo que aprovechamos este medio para llamar la atención del Ministro Luis Miguel Decamps para que acuda al llamado y de inmediato coloque en su agenda de las prioridades nacionales los centros educativos de Salcedo, o de lo contrario, estamos planteando la posibilidad de no iniciar el venidero año escolar”, dijo Tito Sánchez.

Datos

La Escuela Villa Amaro de Salcedo y según reportes de la época, fue inaugurada el 22 octubre del 2014 por el entonces Presidente Danilo Medina, en un acto llevado a cabo de manera simultánea desde la comunidad de Santa María en Montecristi y la misma escuela referida, hasta donde se dieron cita las autoridades de la época, encabezada por el entonces gobernador Domingo Payero Lora (Lolo).

Esta escuela consta de 33 aulas y en la misma el gobierno que encabezara el expresidente Danilo Medina hizo una inversión de 24 millones 176 mil 334 pesos con 82 centavos.

Otros datos

El 25 de mayo del 2024 y según reportes del medio digital Enfoque de la Noticia y como consecuencias de las torrenciales aguaceros una de sus paredes colapsó, lo que de inmediato produjo pánico en los residentes tanto del sector Clavijo como de Rabo Duro y San Lorenzo, sectores estos desde donde provienen la mayoría de los estudiantes.