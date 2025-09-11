A más de cuatro años del asesinato de los pastores Elisa Muñoz y Joel Díaz, quienes perdieron la vida en Villa Altagracia tras ser confundidos con delincuentes, sus padres viven el dolor de la perdida como si el hecho ocurrió ayer.

Dicen que el sentimiento se le revive cada vez que ellos deben toparse en los tribunales para pedir justicia contra los agentes policiales que dispararon contra el vehículo en el que viajaban sus hijos.

“Eso es revivir el dolor constante porque cada vez que estoy aquí me topo con los asesinos (porque así es que se le llaman a esa persona así), es reviviendo todo”, contó con impotencia la madre de la pastora, la señora Emérita Marta Espinal.

El padre de Lisa Marino Antonio Muñoz Concepción también reveló que este lamentable suceso le marcó la vida para siempre.

“Esto ha sido algo terrible para nosotros, nos cambió la vida, a mí me cambió todo”, declaró.

¿Qué dice la justicia?

Este miércoles los jueces en la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia se reservaron el fallo de un recurso de casación entrepuesto por los familiares que buscan revertir la decisión que redujo de 20 a 10 años la condena del coronel César Maríñez Lora, principal imputado en el caso.

“Se emitió un fallo reservado, tenemos que esperar la decisión. La fecha va a ser notificado mediante la secretaría del tribunal”, aclaró el abogado Quiromar Cocino.

Cómo ocurrió el asesinato

La muerte de la pareja de esposos se realizó a manos de una patrulla que los interceptó mientras se desplazaban en un automóvil por la autopista Duarte.

El hecho se produjo el 30 de marzo de 2021, alrededor de las 10:50 de la noche, cuando las víctimas se trasladaban a bordo del vehículo marca Kia, modelo K5, color blanco, por la Autopista Duarte, a nivel del Kilómetro 45, luego de haber participado en un evento religioso en el paraje Los Ganchos, del municipio Villa Altagracia.

La acusación señala que las víctimas fueron interceptadas por la patrulla policial comandada por el acusado coronel César Maríñez Lora e integrada por los coacusados Rosario Melo, Rincón Marte, Reyes Navarro, Perdomo Reyes, Rodríguez Jiménez, De los Santos, Castro Pérez y Ogando Solís, quienes, en una acción criminal sin precedentes, la emprendieron a tiros contra los ocupantes del vehículo. Los esposos Díaz Ferrer y Muñoz Marte murieron por múltiples heridas, mientras Ramírez Lamais resultó herido y Carlos Pérez Báez salió ileso.

Plantea que la citada noche, el acusado Maríñez Lora, luego de escuchar a través de la radio de comunicación de la Policía Nacional que ocupantes de un carro blanco, marca Hyundai, habían cometido varios atracos en el municipio Bonao y que se desplazaban en dirección a Santo Domingo, se dirigió al kilómetro 45, junto a los acusados Reyes Navarro, De los Santos, Rosario Melo (quien no estaba de servicio) y Rincón Martes.

Precisa que unos minutos después llegaron al lugar dos unidades motorizadas compuestas por Domingo Perdomo Reyes, Norquis Rodríguez, Juan Samuel Ogando Solís y Anthony Castro.

El órgano acusador indica que los procesados improvisaron un retén y obstaculizaron la vía a los fines de detener los vehículos que se desplazaban en sentido norte-sur. En esas circunstancias, al momento de notar la llegada del Kia color blanco de los esposos, realizaron ráfagas de disparos con armas de varios calibres y desde distintas direcciones, sin una requisa previa del automóvil y sus ocupantes.

Los acusados

La acusación del Ministerio Público fue en contra de César Maríñez Lora, Guillermo Rosario Melo, Emil Alexander Rincón Martes, Victorino Reyes Navarro, Domingo Perdomo Reyes, Norquis Rodríguez Jiménez, Ángel de los Santos, Anthony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís.

El grupo cumple prisión preventiva en diferentes recintos penitenciarios del país por estar involucrados en las muertes de los esposos Elisa Muñoz Marte, de 32 años de edad, y Joel Eusebio Díaz Ferrer, de 35 años, a causa de varios disparos, y por intento de asesinato contra sus acompañantes Claudio Alberto Ramírez Lamais y Carlos José Pérez Báez.