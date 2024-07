Padres presentes, más allá del cuidado, sustento, educación, protección…

Para tener presencia de calidad es necesario que el padre quiera estar presente para sus hijos y establecerlos como una prioridad, sostiene la psicóloga Leyshy Cabrera

El papel de los padres en la crianza de los hijos debe ir más allá del cuidado, sustento, educación, protección, ellos deben sentir su presencia física, tener con sus progenitores una relación integral, afectuosa, incondicional y de calidad.

La paternidad debe centrarse en una relación en la que intervengan factores sociales y culturales, como parte de su rutina de vida.

Interesados en conocer cuán importante para los niños es tener una presencia de calidad de sus padres, consultamos a la psicóloga clínica y especialista en clínica infanto juvenil e inclusión educativa, Leyshy Cabrera.

Explica la experta, que para todo hijo la presencia de sus padres es importante, ya que tiene que ver con la necesidad innata de todo individuo de sentirse conectado, seguro, que forma parte de lo que es real y que pertenece.

“Esto genera en el niño la posibilidad de sentirse identificado y vinculado a sus raíces, resultando al final lo más nutritivo para cada ser”, sostiene la también Msc. en psicología clínica y de la salud, técnico psicometrista, y encargada infanto juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó.

Consecuencia de la falta de un padre

Afirma la doctora Cabrera que la ausencia de los padres en la crianza genera un efecto que dependerá en gran medida de los recursos y las herramientas que le sean proporcionadas a lo largo de su desarrollo.

“Si existe la sensación de abandono, esto sería algo inevitable. Así que si crece en un sistema carente de apoyo y recursos, es muy probable que tenga resultados negativos”.

Entre estos resultados menciona la psicóloga: comportamientos disruptivos, dificultad para establecer vínculos, inestabilidad, inadecuado nivel de estima personal, problemas académicos, de adaptación, entre otros.

En cuanto a la edad en que la presencia de los padres es más significativa para los niños, señala la doctora que es desde su existencia, ya que según demuestran estudios científicos, el bebé al momento de nacer reconoce a sus padres.

“La conexión que se va construyendo entre el bebe y el padre inicia desde su desarrollo en el vientre de la madre, y la forma de cómo se da esta dinámica facilita que al momento del nacimiento el padre pueda generar consciencia de lo que le espera su llegada al mundo”

¿Cuándo los niños requieren de mayor tiempo de los padres?

Indica la doctora Cabrera que de acuerdo con estudios de neuroimagen, cuando los bebés comienzan a diferenciarse de la madre, se evidencian cambios significativos en la dinámica del cerebro. “Cuando los niños juegan con sus padres y se modifica la estructura neuronal de la corteza prefrontal, también potencializan la independencia, capacidad creativa y resolutiva, así como la toma de decisiones”.

índice de falta de presencia

Indica Cabrera, que según el informe general de Enhogar 2021, los hogares monoparentales representan la mayor cantidad de ausencia, con el 23.6 %.

Añade que la encuesta define este tipo de hogares como aquellos integrados por uno de los padres y con uno o más hijos.

Refiere, en ese sentido, que, no obstante, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) no especifica si el padre se involucra o no con sus hijos, ausencia que podría deberse a divorcio, separación, muerte…