Padres solicitan ayuda para cubrir gastos de tratamiento de su hijo de 7 años que padece leucemia

Santiago.- Los padres del niño Ean Moisés Peña Olivares, de 7 años, solicitan ayuda económica para la adquisición del medicamento Blinatumomab (Blincyto), debido a que su pequeño fue diagnosticado con Leucemia Linfoblástica Aguda tipo Pre-B, con caída temprana a testículo y enfermedad mínima residual en médula ósea de 0.3%.

Moisés Peña y Yina Olivares, residentes en el sector Villa Verde, de esta ciudad, explicaron que debido al último resultado médico se requiere la administración urgente de un tratamiento específico para aumentar sus posibilidades de recuperación.

Informaron que el medicamento indicado por los especialistas, el Blinatumomab (Blincyto), del cual su hijo necesita un total de 13 frascos tiene un costo total de RD$2, 982,525.00., una suma que sobrepasa sus posibilidades económicas como familia.

En ese sentido, los padres de Ean Moisés Peña Olivares están pidiendo la colaboración de las autoridades del Gobierno central, el empresariado y el pueblo en general, para seguir luchando ante la delicada condición de salud que enfrenta su hijo.

El menor ya tiene tres años luchando contra esta enfermedad.

“Ean ha sido un niño fuerte; nosotros estamos confiados en Dios, en las oraciones y en la colaboración de la gente para cubrir el tratamiento que es vital para la salud y la vida de nuestro hijo”, expresaron sus padres llenos de fe y esperanza.

Agradecen cualquier contribución que puede ayudar a cubrir los gastos de tratamiento médico llamando al número de teléfono 829-865-5332 o a través de la cuenta de ahorros del Banco de Reservas No. 960-607-1505 y la cuenta corriente del Banco Popular Dominicano No. 75407-1041.