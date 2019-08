Padura y aquel tiempo

“Muerta y enterrada la URSS, quise utilizar la historia del asesinato de Trotski para reflexionar sobre la perversión de la gran utopía del siglo xx, ese proceso en el que muchos invirtieron sus esperanzas y tantos hemos perdido sueños, años, sangre y vida.” Es la nota al final de “EL Hombre que amaba a los perros” escrita por Leonardo Padura- Tusquets reimpresión 2018-.

De nuevo la ficción erguida frente a la Historia, compitiendo. Ese juego que permite, a través del sentimiento, acercarse a los hechos y convertir en inolvidable lo ocurrido. El relato es brutal. La brega entre el bien y el mal, la ideología comandando la sinrazón. Del dolor al odio, de la violencia a la violencia. La impotencia transformada en rencor, las infinitas posibilidades para la venganza. Novela apasionante desde la primera hasta la última página, recuerda una historia que comprometió generaciones y tuvo efectos devastadores. Estimula la reflexión acerca de la justificación del crimen político. Los meandros narrativos conducen hasta un personaje tan fascinante como tenebroso, Caridad del Río Hernández- 1892-1975-, la madre del asesino de Trotski, Ramón Mercader del Río, supuesta instigadora del crimen. Personaje que produce esa mezcla de repulsión, admiración y temor. Combatiente y combativa durante la Guerra Civil Española. Integrante de un grupo elite del estalinismo internacional, convencida de su poder para destruir al mundo burgués que la había agraviado. “La Pasionaria Catalana”, fue recluida, por iniciativa de su marido y con el consentimiento de sus familiares, en un manicomio en Barcelona. Sus amigos anarquistas la liberan y escapa con sus hijos a Francia.

Jamás abjuró de sus costumbres burguesas, repetía: “solo sirvo para destruir el capitalismo, pero no sirvo para construir el comunismo.” Recibió una medalla por el valor demostrado en Aragón, durante la guerra y minimizaba el reconocimiento. Aludía que no fue capaz de reconocer los aviones enemigos y por eso fue herida. “Los que me dieron una medalla por mi bravura eran como yo, imbéciles».

Sus licencias conyugales en aquella Barcelona burguesa de los años 20, del siglo pasado, incitaron el suplicio. Sus desvaríos, quizás pretendían compensar los maltratos de un marido poderoso, abusador, voyerista. Cinco hijos, muchas lágrimas, inducción a la prostitución, al consumo de morfina. Condecorada por la URSS con la orden de Lenin, pensionada por el gobierno soviético hasta su muerte, favor que le permitía vivir a tope en Paris, disfrutar lentamente el caviar que sus nietas jamás aprendieron a saborear, viajar y espiar. Con el silencio como ley de vida, para encubrir los desmanes, propios y ajenos, exigencias del absolutismo soviético. “El Hombre que amaba a los perros” mortifica. Seducido por sus personajes, Padura logra la turbadora mixtura entre crueldad y ternura, convicción y desolación cuando no cabe el arrepentimiento. Describe la fuerza y el apego a un vínculo que trasciende el cordón umbilical o ahí comienza. Influencia avasallante que transmite las frustraciones a una descendencia aterrada y comprometida- hijos del odio, decía Caridad de los suyos. Aquello que se intuye, se insinúa, se percibe, desde el primer aliento de ginebra de Caridad, logra el clímax en la página 580. Ahí la concreción, manifiesto único. La madre habla con el hijo, antes de la inmolación: “no tengas piedad porque nadie la tendrá contigo”. En el momento previo a la tragedia, cuando ya Mercader está a punto de clavarle el piolet a su víctima, motiva la acción, le recuerda que Trotski es su enemigo. Le recalca que “el odio es invencible.”

Jorge Semprúm, escritor, político, ministro de cultura en uno de los gobiernos de Felipe González, autor de “La Segunda Muerte de Ramón Mercader”-1969- cuando el asesino falleció en La Habana, escribió en El País-20.X.1978-“Ha sido un héroe ejemplar del estalinismo. O sea, exactamente lo que un comunista nunca debe de ser.”

La recreación que hace Padura de la época y de los personajes, obliga a continuar con los comentarios. Provoca la especulación, la necesidad de descubrir que hubo detrás del asesinato y del asesino.