Paella con mariscos o con pollo: el debate que sigue dividiendo a los comensales

Paella con mariscos o con pollo: el debate que sigue dividiendo a los comensales

Acostumbra a disfrutar de suculentas comidas en las que no suelen faltar paellas

La paella, uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española, continúa siendo motivo de debate entre comensales, chefs y puristas culinarios: ¿debe llevar mariscos o pollo?

Originaria de Valencia, la receta tradicional de paella se elabora con conejo, pollo, judías verdes y garrofón, cocinados sobre fuego de leña en una paellera. Sin embargo, con el paso del tiempo y la expansión del plato a nivel internacional, han surgido múltiples variantes que incluyen mariscos, pescado, chorizo e incluso vegetales, generando una diversidad de estilos que algunos celebran y otros critican.

Los defensores de la paella de mariscos argumentan que su sabor es más sofisticado y que refleja la riqueza costera del Mediterráneo. En cambio, quienes prefieren la paella con pollo destacan su arraigo en la receta original y su sabor más intenso y tradicional.

Chefs reconocidos como José Andrés y Ferran Adrià han señalado que la paella es un plato vivo, que evoluciona según el contexto cultural y los ingredientes disponibles, aunque coinciden en que es importante respetar su esencia.

