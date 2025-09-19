Paella con mariscos o con pollo: el debate que sigue dividiendo a los comensales

La paella, uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española, continúa siendo motivo de debate entre comensales, chefs y puristas culinarios: ¿debe llevar mariscos o pollo?

Originaria de Valencia, la receta tradicional de paella se elabora con conejo, pollo, judías verdes y garrofón, cocinados sobre fuego de leña en una paellera. Sin embargo, con el paso del tiempo y la expansión del plato a nivel internacional, han surgido múltiples variantes que incluyen mariscos, pescado, chorizo e incluso vegetales, generando una diversidad de estilos que algunos celebran y otros critican.

Los defensores de la paella de mariscos argumentan que su sabor es más sofisticado y que refleja la riqueza costera del Mediterráneo. En cambio, quienes prefieren la paella con pollo destacan su arraigo en la receta original y su sabor más intenso y tradicional.

Chefs reconocidos como José Andrés y Ferran Adrià han señalado que la paella es un plato vivo, que evoluciona según el contexto cultural y los ingredientes disponibles, aunque coinciden en que es importante respetar su esencia.