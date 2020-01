País amenazado por desestabilización leonelista

El pasado año nos trajo la novedad de un cambio de estilo radical de un notable político, que en su trayectoria pública desde 1996, se caracterizó por sus comedidas, inteligentes y juiciosas actuaciones. Pero el pasado año cayó en las redes de un populismo trasnochado y perturbador amenazando con pobladas, agresiones al Congreso y despertando temores muy enraizados acerca de la debilidad de la estabilidad democrática de la Nación.

Sus ambiciones, desbordadas y atizadas por seguidores ciegos y obtusos, soñando de nuevo con sus notables prebendas de los doce años para el enriquecimiento, lo han empujado a un punto del no retorno para convertirlo en un político desconocido y quizás en su verdadera personalidad oculta durante los doce años que estuvo en el poder. Ahora, con el convencimiento de que esta es su última oportunidad, saca a relucir su real personalidad.

Y para colmar las inquietudes en la población fue su destemplado anuncio el día de su cumpleaños para anunciar la formación de brigadas de veteranos castrenses para vigilar y defender el voto en las mesas electorales. Así evitarían que les hagan trampas que según él es el estilo de sus excompañeros de partido.

Tal anuncio durante las navidades alborotó el avispero político que en calma relativa celebraba las festividades del Nacimiento de Jesús. Pero faltaba un picante condimento típico del folklore político para avivar las tranquilas celebraciones. De inmediato las bocinas, en profunda deuda con su mecenas, quisieron echarle agua al vino para maquillar lo dicho por su líder en la euforia de las rancheras en el día de la celebración de su cumpleaños.

Pero el daño y la alarma ya estaban en desarrollo. Las reacciones fueron notables con opiniones sensatas y llamado a la cordura. Se procuraba llamar a la cordura de quien meses antes había alborotado todo el sector de la Feria con sus manifestaciones en contra de una probable modificación de la Constitución para abrirle las puertas a la reelección del presidente Medina.

Han sido notables los apoyos y el rechazo a tales planes de crear una fuerza de confrontación y amenazar el desarrollo normal de las elecciones venideras que siempre son pacíficas. Pero los políticos perdedores siempre gritan que se cometió fraude y amenazan con todos los castigos infernales si tal desaguisado no es corregido. Afortunadamente tales amenazas se diluyen al poco tiempo y la normalidad vuelve de nuevo al corral político nacional. Ahora ya el fraude se vaticina y el expresidente peledeísta de los doce años sostiene un pataleo a decibeles ensordecedores. Como ha tenido suerte en anteriores demandas antes sus altas cortes, que le ha dado ganancia de causa, considera que esa suerte se mantendrá, y se espera que el Tribunal Constitucional determine que él no ha sido un tránsfuga después de perder las primarias del 6 de octubre y por tanto está hábil para cambiarse de partido y ser el candidato del Partido de los Trabajadores que cambió de nombre para ser el candidato de su engendro de la Fuerza del Pueblo.

En vista de que hasta ahora ha tenido éxito con el Tribunal Superior Electoral, en que sus bocinas hábilmente enquistadas, destacan esos triunfos legales para hacer ver que su causa va por el buen camino de no acreditarse como un tránsfuga violador de las leyes electorales vigentes. Y con el anuncio de que recurrirá a veteranos militares y policías para convertirlos en vigilantes de las urnas, ahora cambiaron la denominación y serían delegados del Fuerza del Pueblo en cada una de las cinco mil mesas disponibles para esos veteranos. Debe ser tan solo para estar preparados y en alerta para angustiar el proceso y clamar que el fraude va en desarrollo lo cual debe ser frenado en una acción coordinada en todas las mesas como una operación de comando. Podrían disponer de sitios de almacenaje en los alrededores de los colegios electorales repletas de artilugios bélicos y guardados para que se suministren encaso que la policía electoral quiera actuar con un poder de fuego limitado e inferior al que posean los veteranos leonelistas. No han valido los golpes de pecho de las voces del nuevo dirigente opositor para aclarar la incorrecta interpretación de la decisión de establecer de que sus veteranos sean vigilantes en las mesas electorales, pero ahora dicen que serán delegados en unas cinco mil mesas. Esto no aclara el panorama acerca de las verdaderas intenciones del exlíder morado que todavía cree que sus decisiones deben ser aceptadas y obedecidas sin discutir por provenir, según se creencia, del político dominicano más inteligente y sabio en toda la historia nacional.