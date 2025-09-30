País creará un registro de agresores sexuales

Ministra Faride Raful en el acto

La Fuerza de Tarea Conjunta anunció ayer la creación de un registro de agresores sexuales, bajo responsabilidad del Ministerio Público. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, recordó que el Código Penal lo contempla y anunció el inicio en octubre de un plan de acción para sacar de circulación armas en manos de civiles que incumplen con la Ley 631-16 de Armas y Municiones.

La información fue ofrecida por la funcionaria, al concluir la reunión número 109 de seguimiento de la Fuerza de Tarea, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña.

De acuerdo con lo informado en rueda de prensa, en virtud del decreto 212-21, que establece el Plan Nacional de Desarme por la Paz, las acciones priorizarán las localidades donde se han registrado mayor cantidad de homicidios y conflictos sociales con armas de fuego.

Estas medidas estarán acompañadas de un periodo de gracia, dispuesto por el Ministerio de Interior y Policía mediante la resolución MIP-RR-0008-2025, que se aplicará entre octubre y diciembre.
La medida permitirá renovar licencias vencidas bajo condiciones económicas más favorables.
De acuerdo con estadísticas de la Policía, este año se han recuperado 5,700 armas de fuego, de las cuales 3,958 eran ilegales, 364 tenían licencias vencidas y 1,228 estaban vinculadas a investigaciones judiciales.

