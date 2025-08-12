Países con mayor riesgo de grandes terremotos en el mundo   

Los terremotos de Haití y Turquía serán analizados en congreso.

Aunque los terremotos pueden ocurrir en cualquier parte del mundo, hay países que enfrentan un riesgo significativamente mayor debido a su ubicación geológica. Desde el Cinturón de Fuego del Pacífico hasta zonas de colisión tectónica en Asia y Europa, estas regiones viven bajo la constante amenaza de movimientos telúricos devastadores.

Los países más propensos a grandes terremotos

Según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y estudios geológicos recientes, los países con mayor actividad sísmica entre 1990 y 2025 incluyen:

País Terremotos registrados (1990–2025) Región geológica clave China 187 Colisión de placas India y Euroasiática Indonesia 173 Cinturón de Fuego del Pacífico Irán 112 Cinturón Alpino-Himalaya Japón 103 Convergencia de placas en el Pacífico EE.UU. 79 Falla de San Andrés, Anillo de Fuego Turquía 65 Placas Euroasiática y Africana India 59 Colisión tectónica con la Placa Euroasiática Filipinas 55 Cinturón de Fuego del Pacífico

¿Por qué estos países son tan vulnerables?

Ubicación tectónica: Están situados en límites de placas tectónicas activas.

Zonas de subducción: Donde una placa se desliza bajo otra, generando sismos profundos y potentes.

Fallas geológicas: Como la Falla de San Andrés en California o la Falla de Anatolia en Turquía.

Historial sísmico: Han registrado terremotos de magnitud superior a 7.5, tsunamis y daños millonarios.

¿Qué se puede hacer?

Los expertos recomiendan fortalecer la infraestructura, educar a la población sobre protocolos de emergencia y mejorar los sistemas de alerta temprana. La prevención y preparación son clave para reducir el impacto de futuros terremotos.