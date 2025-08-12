Países con mayor riesgo de grandes terremotos en el mundo   

Aunque los terremotos pueden ocurrir en cualquier parte del mundo, hay países que enfrentan un riesgo significativamente mayor debido a su ubicación geológica. Desde el Cinturón de Fuego del Pacífico hasta zonas de colisión tectónica en Asia y Europa, estas regiones viven bajo la constante amenaza de movimientos telúricos devastadores.
Los países más propensos a grandes terremotos
Según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y estudios geológicos recientes, los países con mayor actividad sísmica entre 1990 y 2025 incluyen:
|País
|Terremotos registrados (1990–2025)
|Región geológica clave
|China
|187
|Colisión de placas India y Euroasiática
|Indonesia
|173
|Cinturón de Fuego del Pacífico
|Irán
|112
|Cinturón Alpino-Himalaya
|Japón
|103
|Convergencia de placas en el Pacífico
|EE.UU.
|79
|Falla de San Andrés, Anillo de Fuego
|Turquía
|65
|Placas Euroasiática y Africana
|India
|59
|Colisión tectónica con la Placa Euroasiática
|Filipinas
|55
|Cinturón de Fuego del Pacífico
¿Por qué estos países son tan vulnerables?
Ubicación tectónica: Están situados en límites de placas tectónicas activas.
Zonas de subducción: Donde una placa se desliza bajo otra, generando sismos profundos y potentes.
Fallas geológicas: Como la Falla de San Andrés en California o la Falla de Anatolia en Turquía.
Historial sísmico: Han registrado terremotos de magnitud superior a 7.5, tsunamis y daños millonarios.
¿Qué se puede hacer?
Los expertos recomiendan fortalecer la infraestructura, educar a la población sobre protocolos de emergencia y mejorar los sistemas de alerta temprana. La prevención y preparación son clave para reducir el impacto de futuros terremotos.