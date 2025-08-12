Países con mayor riesgo de grandes terremotos en el mundo   

  • Hoy
Países con mayor riesgo de grandes terremotos en el mundo   

Los terremotos de Haití y Turquía serán analizados en congreso.

Aunque los terremotos pueden ocurrir en cualquier parte del mundo, hay países que enfrentan un riesgo significativamente mayor debido a su ubicación geológica. Desde el Cinturón de Fuego del Pacífico hasta zonas de colisión tectónica en Asia y Europa, estas regiones viven bajo la constante amenaza de movimientos telúricos devastadores.

Los países más propensos a grandes terremotos

Según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y estudios geológicos recientes, los países con mayor actividad sísmica entre 1990 y 2025 incluyen:

PaísTerremotos registrados (1990–2025)Región geológica clave
China187Colisión de placas India y Euroasiática
Indonesia173Cinturón de Fuego del Pacífico
Irán112Cinturón Alpino-Himalaya
Japón103Convergencia de placas en el Pacífico
EE.UU.79Falla de San Andrés, Anillo de Fuego
Turquía65Placas Euroasiática y Africana
India59Colisión tectónica con la Placa Euroasiática
Filipinas55Cinturón de Fuego del Pacífico

¿Por qué estos países son tan vulnerables?

El sismógrafo o sismómetro es un instrumento para medir terremotos o pequeños temblores provocados por los movimientos de las placas tectónicas

Ubicación tectónica: Están situados en límites de placas tectónicas activas.

Zonas de subducción: Donde una placa se desliza bajo otra, generando sismos profundos y potentes.

Fallas geológicas: Como la Falla de San Andrés en California o la Falla de Anatolia en Turquía.

Historial sísmico: Han registrado terremotos de magnitud superior a 7.5, tsunamis y daños millonarios.

¿Qué se puede hacer?

Los expertos recomiendan fortalecer la infraestructura, educar a la población sobre protocolos de emergencia y mejorar los sistemas de alerta temprana. La prevención y preparación son clave para reducir el impacto de futuros terremotos.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Países con mayor riesgo de grandes terremotos en el mundo   
Países con mayor riesgo de grandes terremotos en el mundo   
12 agosto, 2025
No sólo inciden los aranceles: también el yuan
No sólo inciden los aranceles: también el yuan
12 agosto, 2025
Embajador de China elogia el papel de Comedores Económicos en la lucha contra la pobreza
Embajador de China elogia el papel de Comedores Económicos en la lucha contra la pobreza
8 agosto, 2025
Cómo el café está reforzando lazos comerciales entre China y el continente africano
Cómo el café está reforzando lazos comerciales entre China y el continente africano
8 agosto, 2025
Jardines infantiles gratuitos para fomentar la natalidad china
Jardines infantiles gratuitos para fomentar la natalidad china
6 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Incienso encubridor

Incienso encubridor

La moniliasis del cacao

La moniliasis del cacao

Límites saludables: prevención y autocuidado

Límites saludables: prevención y autocuidado

El “raro” poder de las “tierras raras”

El “raro” poder de las “tierras raras”

El servidor público en República Dominicana

El servidor público en República Dominicana

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo