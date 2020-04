Países de AL con falta de pruebas y de ventiladores

La dificultad en Bolivia para realizar pruebas para detectar el nuevo coronavirus y el dotar ventiladores mecánicos a los hospitales en Colombia marcaban otra jornada en Latinoamérica en la lucha para evitar que la pandemia se salga de sus manos. Mientras tanto, en Chile crecía la polémica sobre si los funcionarios gubernamentales deben volver o no a retomar sus actividades presenciales en los próximos días como esperan las autoridades.

En Colombia, el presidente Iván Duque dijo que uno de sus principales objetivos es resolver la escasez de ventiladores mecánicos en los hospitales, prometiendo conseguir centenares a la mayor brevedad. Señaló que en menos de dos meses empresas colombianas fabricarían por los menos 7,000 de ellos.

En México las tarifas de energía son subsidiadas por el gobierno federal dependiendo del consumo, mientras mayor sea, menor es el subsidio gubernamental. Muchos ciudadanos en redes sociales habían pedido a la CFE que les diera una ayuda porque con las medidas de aislamiento social y la solicitud de las autoridades sanitarias para no salir de casa, los consumos de energía eléctrica podían aumentar. Hasta el sábado por la noche, México tenía detectados 7,497 casos confirmados, con 650 decesos. En Ecuador, el número de fallecidos era de 474, aunque las autoridades subrayan que hay más de 800 decesos que probablemente se relacionan con la enfermedad pero que no se contabilizan como oficiales debido a que no se realizaron pruebas en esos casos. El país andino tenía 9,468 contagiados, con la provincia de Guayas con 6,446 de ellos.