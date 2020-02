Países del CARICOM se reúnen y tratan unidad y salud pública

Temas como la salud pública, la integración y unidad regional, así como las comunicaciones centraron ayer, martes, la primera jornada de la XXXI reunión entre sesiones de los líderes y jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en Barbados.

En relación al coronavirus (Covid-19), la presidenta de la agrupación de 15 miembros, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, destacó la importancia de las instituciones regionales para hacer todo lo posible para salvaguardar la salud y la seguridad en la región.

“Cuando dejamos Castries (Santa Lucía) en julio del año pasado, no teníamos idea de que enfrentaríamos una posible pandemia en el mundo con Covid-10. No teníamos idea de que nuestra capacidad de funcionar como un único espacio doméstico se vería amenazada por ese desarrollo”, dijo.

En este sentidom elogió el trabajo de la Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA) con sede en Trinidad para encabezar los esfuerzos para evitar que el virus ingrese al Caribe. “CARPHA, una institución regional relativamente nueva también, nos ha demostrado su valía al garantizar que, junto con la Organización Panamericana de la Salud, varios de nuestros países estén hoy en condiciones de poder evaluar rápidamente si personas dentro de nuestra jurisdicción han sido infectadas con este virus peligroso”, dijo. Mottley agregó, por otro lado, que ha llegado el momento de que la agrupación de 15 miembros reconsidere sus modelos de gobernanza y financiación para garantizar la sostenibilidad de la región. “Las únicas personas capaces de defender nuestras causas y nuestro futuro y nuestro desarrollo somos nosotros mismos. Puede que no lo hagamos de la noche a la mañana. Puede que no lo hagamos en un año. Puede que ni siquiera lo hagamos en una década, pero si reconocemos que este movimiento de integración es uno de los movimientos de integración más exitosos que se estableció en el siglo XX”, agregó.