Las conmovedoras palabras de Melba Segura en el cumpleaños de su hija Alexandra, víctima del Jet Set

«Flores para ti en tu cumpleaños, mi niña». Doña Melba Segura de Grullón, madre de Alexandra Grullón, le dedicó conmovedoras palabras a su hija, quien cumpliría 27 años este julio, de no haber sido víctima del trágico colapso del techo en la discoteca Jet Set, tragedia en la que fallecieron más de 200 personas.

“Lo material entre nosotras ya no tiene espacio porque tú y yo volvimos a ser una, como fuimos una vez”, escribió doña Melba en un emotivo mensaje acompañado de un verso del poeta dominicano Pedro Mir.

Melba Segura y su hija Alexandra Grullón.

«Para tus 27 años te regalo hoy mi recuerdo agradecido por cómo amaste a tu padre, por cómo lo cuidaste y también por tu dedicación amorosa hacia tus hermanos, tu abuela Petra, tíos, primos, sobrinos, todos los cuales colmaste de atención y cariño».

«De tu amor hacia mí, a tu manera y sobre todo en estos últimos años, no tengo palabras.

Si ves que se me escapa alguna lágrima, es que me siento como en estos versos que he tomado de Pedro Mir, que te dedico:”

“Y estarán las cenizas del alma en el olvido

con un hilo de humo bailando hacia tu ausencia,

un arroyo de lágrimas al pie de una fecha

y abiertas, como un INRI, la pupila y las manos

esperando a la orilla del mar hasta que vuelvas…”

