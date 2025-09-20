Palestina participará cita ONU

  • EFE
Palestina participará cita ONU

Sede Asamblea de ONU.

Naciones Unidas. EFE.

La Asamblea General de la ONU aprobó ayer por una mayoría aplastante de 145 votos a favor y solo 5 en contra permitir de forma excepcional que Palestina participe por videoconferencia en la 80 sesión de la Asamblea.

La sesión de ayer se había convocado para dar respuesta al veto que el Gobierno de EEUU impuso contra el Gobierno de la Autoridad Palestina (AP), a la que negó los visados de entrada en el país, en contravención de los acuerdos que vinculan a la ONU y a EE.UU. como estado anfitrión. con el argumento de que la AP es complaciente con el terrorismo.

La decisión de la Asamblea va a permitir que el presidente palestino, Mahmud Abás, tome la palabra en nombre de su Estado, no solo en el plenario de la Asamblea, sino también, en la conferencia de alto nivel para la solución de los dos Estados.

