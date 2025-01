El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, negó este jueves que exista irregularidad alguna en torno a la entrada de los bonos navideños, por un monto de 600 millones de pesos, como lo denunció este miércoles el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

«En este caso se ha señalado que hay una irregularidad, cosa que no existe; simple y llanamente, hasta la fecha, hay 400,000 bonos que no han sido distribuidos, eso es todo. No entiendo donde hay una irregularidad», explicó Paliza.

Indicó además que el Gabinete de Política Social dará una explicación en los próximos días.

«No entiendo cuál es la irregularidad, irregularidad fuera si esos bonos fueran entregados de forma indebida o se hubiesen perdido o si el dinero se hubiese esfumado fuera otra cosa», expresó.

Denuncia del PLD

Se recuerda que el pasado miércoles el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República deberían realizar «auditorías exhaustiva» para determinar la razón de la no entrega de esas facilidades destinadas a familias de bajos recursos.

“Estas observaciones son el resultado del análisis de la información proporcionada por el Gabinete de Política Social, en respuesta a una solicitud realizada por nuestro partido en el mes de diciembre, en el marco de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública”, explico Zoraima Cuello, excandidata vicepresidencial del PLD.

La también miembro del Comité Político peledeísta afirmó que eso contradice lo expresado por el presidente Luis Abinader en LA Semanal con la Prensa, quien aseguró que la “Brisita Navideña” solo sería entregada a personas necesitadas, como los desempleados, los jubilados y las personas de bajos ingresos.

Pero además de eso, la dirigente política dijo que observaron una desviación del objetivo principal del programa, que en su opinión debería estar enfocado en el beneficiar a los más vulnerable.

Sin embargo, Cuello sostuvo que más del 36 % de los tarjetas fueron gestionadas por instituciones sin mandato social, entre las que citó a Bienes Nacionales, la Dirección General de Pasaportes, Contabilidad Gubernamental, Inapa, Opret, Digesett y el Ministerio de la Presidencia.

Zoraima Cuello solicitó a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General realizar auditorías exhaustivas de los actuales programas sociales y llamó a los medios de comunicación y a la ciudadanía estar vigilante y exigir transparencia.

Lee más: PLD denuncia anomalías en distribución de Bonos