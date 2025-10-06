Ante las críticas contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM, presidido por Luis Abinader, sobre un supuesto sesgo político a la hora entrevistar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, argumentó la vinculación política partidaria no ha definido la escogencia de los miembros de las altas cortes.

«Desde que el PRM es PRM, siempre ha utilizado la coherencia que le ha caracterizado, y no hemos replicado los mismos errores del pasado: en la Junta Central Electoral, en la Defensoría del Pueblo, en la Procuraduría General de la República, en la propia Cámara de Cuentas», dijo.

«De tal manera que, inclusive, espacios como el Tribunal Superior Electoral está presidido por un juez de carrera. Nosotros no somos los que utilizamos nuestras capacidades para designar, inclusive, a miembros más altos de los organismos partidarios en altas cortes, y estoy seguro que en este caso, en el Consejo Nacional de la Magristratura, ocurrirá lo que ha ocurrido en los últimos cinco años, que se han electo personas con las actitudes sin que sea la política el elemento fundamental para elegir o escoger un espacio de esos», aseguró Paliza.

Varios diputados de distintas bancadas opositoras cuestionaron este lunes la decisión CNM de no confirmar a tres jueces de la SCJ que fueron evaluados, calificando la medida como un intento del oficialismo de controlar la justicia y una muestra de que el Gobierno repitió las mismas prácticas políticas que antes criticaba.

Los legisladores de la oposición coincidieron en que el proceso tuvo un trasfondo político que debilita la institucionalidad y rompe con la promesa de independencia que promovía Abinader en sus campañas políticas.

Posteriormente a la no confirmación, Nancy Salcedo, miembro y secretaria del Consejo, indicó que para continuar con el cronograma establecido, el proceso de selección de nuevos jueces dará inicio el próximo lunes 6 de octubre, con la apertura de la convocatoria para la presentación de candidaturas a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Superior Electoral.

Los interesados podrán depositar sus postulaciones en la Secretaría del Consejo, conforme a los plazos y requisitos establecidos en el cronograma previamente aprobado.

Este proceso se realizó en estricto apego a los principios de transparencia, publicidad y participación, evaluando los informes anuales de desempeño y llevando a cabo entrevistas públicas con los magistrados sometidos a evaluación.