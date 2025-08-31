Paliza juramenta en el PRM a director municipal de Canoa

BARAHONA. El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) José Ignacio Paliza juramentó al director del distrito municipal de Canoa, José Pérez, quien se integró a las filas de esta organización junto a todo su equipo de trabajo.

“Nuestra organización no se detiene, puertas abiertas para todos los que apuestan a un cambio”, expresó Paliza.

Pérez abandonó las filas del PLD y valoró el gobierno del cambio del presidente Abinader, porque ha traído progreso como nadie al Sur y a todo el país.

En la actividad estuvieron los senadores Moisés Ayala, de Barahona, Dagoberto Rodríguez, de Independencia, Sigmund Freund, delegado ante la Junta Central Electoral, Edgar Féliz, presidente provincial del PRM en Barahona, y la gobernadora Oneida Féliz.