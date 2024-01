Paliza: Abinader no hará inauguraciones fuera de los tiempos de la ley electoral

El presidente del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, afirmó este miércoles que el mandatario Luis Abinader no realizará inauguraciones de obras públicas fuera de los tiempos establecidos en la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral.

«El presidente Abinader ha sido totalmente respetuoso de la ley y de los tiempos. Usted puede tener la certeza de que el presidente cuidará siempre de ese recorrido y no habrá inauguraciones fuera de los tiempos que la ley prevé«, dijo Paliza, y agregó que también «las actuaciones de la campaña se ajustarán en el ámbito de lo prudente, oportuno y del marco de la ley».

«Eso es algo que usted puede asumir como tal, incluso la primera vez que el presidente sale apoyar un candidato fue apenas haces dos o tres días, luego de aperturar el proceso de campaña a nivel municipal», enfatizó el funcionario.

Licencia

Asimismo, José Ignacio Paliza anunció que a partir del próximo 17 de enero, tomará una licencia en sus funciones como ministro administrativo de la Presidencia para asumir la coordinación de la campaña presidencial de Luis Abinader.

José Ignacio Paliza, presidente del PRM

«Estará solicitando licencia no remunerada, cosa que me pueda permitir dedicar todo mi tiempo a este nuevo reto que se me ha delegado. Además, para generar un distanciamiento entre la campaña y los recursos públicos, así como mandar un ejemplo y una señal de que las cosas deben hacerse diferentes», manifestó.

En cuanto a quién asumirá sus responsabilidades, expresó: «Es una prorrogativa del presidente Abiander, pero entiendo que será uno de nuestros actuales viceministros que se quedará de manera interina».

Las declaraciones de Paliza fueron ofrecidas en el programa radial «El Sol de la Mañana», que se transmite por Zol 106.5 FM.

