El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que son evidentes las fricciones a lo interno de la Cámara de Cuentas (CCRD), situación que a su juicio, ha afectado la labor de sus miembros.

Paliza indicó que aunque prefiere no opinar sobre la actual crisis que atraviesa el organismo fiscalizador, para no extralimitar sus funciones, es notoria la división interna, que se ha visto manifestada en las recientes declaraciones vertidas por los miembros del pleno, en diferentes medios de comunicación.

“En el caso de la Cámara de Cuentas, soy muy prudente en responder, porque no quisiera, bajo ninguna circunstancia, que pueda malinterpretarse cualquiera de mis comentarios, lo cierto es que el intercambio que ha habido no es el correcto, no los ayuda a ellos a hacer una mejor labor”, indicó Paliza.

El también presidente del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), entiende que a los miembros del pleno de la CCRD, les ha faltado trabajar en conjunto, para poder cumplir con las responsabilidades para las que fueron escogidos.

“No hay duda que ha faltado sinergia, comunicación, ha faltado entre ellos la noción de lo importante que es la función que tienen y de lo que para lo que el país significa una actuación a la altura de una Cámara de Cuentas de este siglo”, sentenció.

Al ser entrevistado por los periodistas Edith Febles y Germán Marte en el programa El Día, por Telesistema canal 11, del Grupo Corripio, Paliza aseguró que el PRM no ha trazado ninguna línea a los legisladores, a propósito de las interpelaciones e investigaciones que realizan a las acusaciones internas hechas por miembros del pleno de la CCRD.

“Como organización política, nosotros no nos hemos reunido para tratar ese tema de manera particular”, afirmó el presidente del partido de gobierno.

Actualmente la Cámara de Diputados investiga las supuestas irregularidades a lo interno de la entidad descentralizada, situación que pudiera terminar con la disolución del pleno, mediante un juicio político que estaría llevando el Senado de la República.

Otros tópicos: PRM y la compra de alcalde

Al ser preguntado sobre las denuncias de supuesta compra de alcaldes, hecha por partidos de la oposición, el funcionario aseguró que no es una práctica de esa organización política y que en cambio, se ha generado un proceso de incorporación, por el empeño que ha puesto el presidente Luis Abinader, al tema de la municipalidad.

“Lo cierto es que en el caso de los alcaldes, el presidente Abinader ha tenido un trato muy preferencial para la municipalidad, desde el primer día de su gestión gubernamental, ha aumentado los presupuestos, apoyándolos a final de años para que no tengan que tomar préstamos para pagar regalías, aportándole a cada uno recursos para hacer obras específica, ha pensado que el desarrollo del territorio debe ser integral; el PRM ha venido en un proceso de crecimiento desde hace siete años”, aclaró.

Aseguró que la compra de alcaldes es una práctica de viejos partidos, pero que no es la norma en la actualidad.

“Ese es un modelo del pasado y algunos creen que en el presente los que hoy tenemos la oportunidad de atraer o de afiliar nuevos dirigentes y líderes a nuestra organización, utilizamos sus propias formas y no es así. Nosotros no utilizamos esas formas, esas razones para nosotros atraer personas y militantes a nuestro partido”, dijo.

Los números y las alianzas

En cuanto a las alianzas y las posibilidades de retener el poder, José Ignacio Paliza aseguró que actualmente el PRM está más fortalecido e irá a las contiendas electorales del próximo año con más alianzas que en el pasado, basados en los partidos minoritarios y emergentes, proceso que continúan fortaleciendo.

Aseguró que si las elecciones fuesen hoy y el candidato fuese el presidente Luis Abinader (decisión que no ha oficializado), ganaría en primera vuelta.

Estas declaraciones se producen luego de que los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez y de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, negaran aliarse, tanto para los comicios municipales de febrero próximo, como para las elecciones presidenciales y congresuales de mayo del 2024, aunque luego expresaron que no están cerrados a las negociaciones.