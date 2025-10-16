Paliza no se merece esa maldad

Como presidente del PRM el Lic. José Ignacio Paliza fue un ente determinante en las dos victorias consecutivas de Luis Abinader, incluyendo la última del pasado proceso electoral donde esa entidad obtuvo mayoría absoluta en el Congreso Nacional y los ayuntamientos.

Igualmente, el Ing. Deligne Ascención, secretario de organización, un factor decisivo en esos dos triunfos, fue destituido abruptamente como ministro de Obras Públicas, a pesar de que tenía en agenda la inauguración de decenas de obras con un promedio de ejecución de más de un 80%, incluyendo la circunvalación de Baní.

Puede leer: Analizando el concepto de una “sociedad líquida”

Ahora resulta que según el destacado periodista Guillermo Gómez, un funcionario, también extrapartido, le está serruchando el palo a Paliza, quien de acuerdo con lo que es un secreto a voces aspira a la cancillería de la república, lo que sería otra bofetada sin manos a la maquinaria partidaria.

¿Será que existen planes para entregar el PRM a sectores poderosos?