Paliza responde a la queja de Rafael Paz por uso de imagen de su hijo

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, le respondió este lunes al excandidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rafael Paz, tras ser mencionado en el supuesto uso de la imagen del hijo de éste con el propósito de hacer política.

Paliza le instó a Paz a desligarlo del tema, al asegurar que sería “incapaz” de propiciar cosas así.

“Estimado Rafael, Ambos somos padres antes que políticos. No sería capaz de propiciar cosas así, y mucho menos con temas de familia. Sabes que mi amistad, contigo y Aurora, es de muchos años. Pienso que me conoces. Te pido, por favor, no mencionarme en este tema. Un abrazo. JI”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter, el mismo escenario que usó el miembro peledeísta para hacer la denuncia.

Gracias José Ignacio. Sabes que es un aprecio y una amistad recíproca. Te etiqueté sólo con el objetivo de que tomaras conocimiento de esta bochornosa situación y como presidente del PRM tomarás las medidas de lugar. Mis afectos de siempre @JosePaliza https://t.co/Gk7n7PuVfJ — Rafael Paz (@rafaelpazRD) October 25, 2021

Mientras, Paz le dijo a Paliza que sólo lo etiquetó con el propósito de que tomara conocimiento en dicha situación, la cual calificó como bochornosa, siendo el ministro, además, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para que tome “las medidas de lugar”.

Se recuerda que, más temprano, el peledeísta advirtió a las personas responsables de crear una presunta campaña política con la imagen de su hijo para que éste también tenga “evidencia de esta bajeza”.

Es penoso que el #PRM y sus escuadrones digitales se presten a una bajeza de esta dimensión @JosePaliza. Nunca pensé que la mezquindad llegaría a estos límites — Rafael Paz (@rafaelpazRD) October 24, 2021

El mensaje original que provocó a que Paliza respondiera fue el siguiente: “Es penoso que el #PRM y sus escuadrones digitales se presten a una bajeza de esta dimensión @JosePaliza. Nunca pensé que la mezquindad llegaría a estos límites”.