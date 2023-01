Pamela Sued sobre salud de su padre: «He sentido miedo como nunca antes»

Pamela Sued calificó el inicio del 2023 como «traumático»

La actriz y presentadora Pamela Sued expresó hoy vía su red social de Instagram que tras la caída que sufrió su padre el pasado martes 3 de enero por la cual tuvo que ser operado de la columna, ha sentido miedo como nunca antes, a pesar de que dijo que siempre se ha caracterizado como una mujer fuerte.

La presentadora de «Pamela todo un Show«, manifestó que a pesar del temor que siente y lo difícil que ha sido el inicio del 2022, confía en que traerán buenas enseñanzas y experiencias.

Pamela Sued sostiene la mano de su padre en el hospital

«Siempre me he considerado fuerte pero no les puedo negar que en estas últimas semanas he flaqueado, he sentido mucho miedo [como nunca antes]. Lo que si les puedo asegurar es que los momentos más difíciles traen las más hermosas vivencias y enseñanzas… es cuestión de abrir los ojos del alma y ver más allá de las circunstancias», dice el escrito.

La también actriz calificó el inicio del 2023 como «traumático», debido a todo las emociones con las cuales ha tenido que lidiar en los apenas 18 días de este nuevo año, sin embargo, afirmó que en su familia ha encontrado apoyo.

«Ese espíritu mío optimista impera y se impone y yo he elegido quedarme con todo lo positivo de este traumático inicio de año. Me quedo con el regocijo de ver a toda mi familia unida día tras día, me quedo con la fortaleza de mi papá y su buen ánimo para superar esto», sostiene el texto.

«Me quedo con el inmenso amor y solidaridad de tantos a mi alrededor, me quedo con la fe que crece y se fortalece minuto a minuto, me quedo con los momentos de oración, me quedo con la paz que siento al ver a Dios pendiente de cada detalle», añade Pamela Sued.

