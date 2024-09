“I live where you vacation” continúa la ruta de descubrimiento en toda la República Dominicana, en esta oportunidad nuestra aventurera Pamela Sued se adentra en toda la Costa norte del país, una región conocida por su mezcla de playas vírgenes y pueblos costeros llenos de vida, el documental llega este jueves 12 de septiembre a las salas de Fine Arts Cinema Café at Novo Centro.

En este episodio la productora Bougroup invitó a Pamela a explorar el litoral norte desde Montecristi con sus impresionantes manglares, vegetación y su increíble Morro, pasando por Puerto Plata con su historia colonial y sus espectaculares vistas al océano, también por Cabarete que es famoso por sus condiciones ideales para el Surf y el Kitesurf y culmina su recorrido hasta María Trinidad Sánchez con sus playas encantadoras.

La tercera entrega de “ILWYV” Vol. III invita a los espectadores a vivir al límite y a descubrir una República Dominicana llena de adrenalina.

“I live where you vacation” es un proyecto que nos ha llenado de muchas emociones, de grandes satisfacciones porque nos permitió redescubrir toda la belleza natural que tiene República Dominicana, todo lo que como isla, como país tenemos para ofrecer, pero que también nosotros como dominicanos podemos disfrutar”, indicó la host Pamela Sued.

La aventura que vivirá el espectador con esta experiencia los transportará al “Al límite del paraíso”, donde podrán disfrutar desde el aire, el mar y tierra, las maravillas que ofrecen estas impresionantes zonas de la parte norte, un recorrido que nos mantendrá conectado con cada uno de los lugares visitados.

Mientras que Luima Duquela director de producción, expresó lo siguiente: “La intención es transmitirles que este y los demás proyectos realizados por la casa productora Bougroup no solo son productos de entretenimiento, sino que le abren una ventana al mundo exterior para mostrar la belleza y singularidad de nuestro país a través de cada escena, cada paisaje y cada rincón que se muestra en el repertorio de nuestros documentales y películas. Son una herramienta muy poderosa que ayuda a invitar a que más personas conozcan y se enamoren de nuestra isla”.