Pamela Sued se somete a cirugía estética

La comunicadora Pamela Sued y productora de su propio espacio de televisión “Pamela Todo Un show”, reveló en su cuenta de Instagram que fue sometida el pasado lunes quirúrgicamente para realizarse algunos arreglos que según ella, no cedían con dietas ni ejercicios.

«Señoreeee po’ yo me operé [ustedes saben que yo difícilmente me callo las cosas]. El lunes pasado me sometí a una cirugía estética que hace un tiempo venía ponderando y que por falta de tiempo [y pandemia] no había podido hacerme… así que aproveché que el Sr. Alonso se fue de campamento [y reina la paz y tranquilidad en mi hogar] y me hice unos cuantos arreglitos», Comentó.

Confesó que hace un tiempo ha estado en un peso donde se encuentra bien con ella misma, pero entendía que habían unos «detallitos técnicos» post maternidad que no cedían a su favor ni con dietas, mucho menos con ejercicios. También aclaró que no se hizo nada en los glúteos, pero no especificó qué tipo de arreglos se realizó.

«Solo quería contarles [antes de que otro se me adelantara] que estoy SÚPER MEGA BIEN y que sigo en reposo cumpliendo con mi debido proceso de recuperación». Así lo expresó en sus redes.

La presentadora, fue operada por el cirujano plástico estético Manelic Mejía y destacó que cuando esté apta; contará más detalles para las mujeres que al igual que ella deseen mejorar cualquier aspecto físico luego de un embarazo.