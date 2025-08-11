Las impactantes fotos de Pamela Sued y su hermana Sharon en Cuerpos Hot 2025

Las impactantes fotos de Pamela Sued y su hermana Sharon en Cuerpos Hot 2025

La temporada de verano se enciende con el regreso triunfal de Cuerpos Hot 2025, el programa especial de Noche de Luz que celebra la belleza, el empoderamiento y el estilo en su máxima expresión.

Este año, la producción se supera a sí misma al realizarse en los majestuosos escenarios de Casa de Campo y Altos de Chavón, fusionando glamour con el encanto natural de la República Dominicana.

Uno de los momentos más esperados de esta edición es la participación histórica de Pamela Sued, quien, por primera vez en más de 15 años, comparte pantalla con su hermana Sharon Sued.

Las reconocidas comunicadoras posaron para el lente en una sesión editorial que ha sido calificada como espectacular, capturando no solo su belleza, sino también la complicidad y fuerza femenina que las une.

La producción, dirigida por Luz García, promete elevar el estándar visual y narrativo del programa, con una estética cuidada, tomas cinematográficas y una selección de talentos que representan lo mejor del entretenimiento dominicano.

Cuerpos Hot 2025 no es solo una celebración de figuras icónicas, sino también un homenaje a la diversidad, el estilo y la autenticidad que definen a nuestra cultura.

El estreno marca un hito en la televisión nacional, reafirmando el compromiso de Noche de Luz con la excelencia y la innovación.

